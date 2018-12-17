"Морозный туман" ухудшил ситуацию на дорогах Москвы

В Москве, как и предсказывали синоптики, ухудшилась видимость на дорогах. Причиной стал сильный туман, который образовался из-за резкого похолодания.

"Обычно такое явление больше характерно для сурового климата Сибири и Дальнего Востока", - пояснил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. И добавил, что этой ночью воздух в столице России остынет до -19 градусов. В Подмосковье еще холоднее - там до 24 градусов мороза.

Из-за тумана видимость на дорогах ухудшилась до 600 метров. МЧС просит водителей без крайней необходимости не выезжать на личных авто. А тем же, кто все-таки сел за руль, нужно быть предельно аккуратными - соблюдать скоростной режим и сохранять максимальную дистанцию.