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17.12.2018 19:34
Рубрика: Экономика

Кто хочет стать миллионером

Мошенники привлекают покупателей обещанием крупных призов
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
Перед новогодними праздниками активизировались продавцы различных товаров, предлагающих за покупки крупные денежные призы.
Предновогодний ажиотаж часто заставляет людей покупать ненужные вещи. Фото: EPA Предновогодний ажиотаж часто заставляет людей покупать ненужные вещи. Фото: EPA
Предновогодний ажиотаж часто заставляет людей покупать ненужные вещи. Фото: EPA

Например, в социальных сетях россиянам предлагают выбрать из каталога и приобрести недорогие товары ежедневного пользования. После этого человеку сообщают, что он стал участником специальной акции и может выиграть, например, до двух миллионов рублей. Но чтобы добраться до желанного приза, нужно совершить еще несколько покупок. Люди вовлекаются в азартный шопинг, покупая совершенно ненужные им товары на сотни тысяч рублей. Никаких денежных призов при этом никто не выигрывает. "Действия организаторов таких акций свидетельствуют об умышленном введении в заблуждение граждан, - пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре. - Цель - вовлечь их в долгосрочные правоотношения с продавцом, реализующим товары дистанционным способом. Другими словами, заставить купить как можно больше товаров". В ведомстве также уточнили: отношения, связанные с выплатой обещанных денежных выигрышей, потребительским законодательством не регулируются.

Закон о защите прав потребителей, напомнили в Роспотребнадзоре, регламентирует взаимоотношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг). Денежные же призы не являются товаром или услугой.

Если продавец за продажу товара обещает еще и денежный приз, значит, товар этот по-другому продать невозможно

К тому же по Гражданскому кодексу требования физических и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите. Исключение - если человека вовлекли туда под влиянием обмана, насилия, угрозы. "Формально человека обманули - обещали, что он выиграет деньги, а на самом деле слово не сдержали. Но организаторы подобного сетевого шопинга - люди довольно изощренные и знают, как себя подстраховать. Обычно на тех же сайтах, или в группах, или в соцсетях, где предлагаются товары, размещаются и условия акций, где мелким-мелким шрифтом написано, что человек, купив тот или иной товар или определенную часть товаров, становится участником 1/16, или 1/8, или даже 1/4 финала розыгрыша главного приза. Бывает даже, что призы реально разыгрываются, но выдаются подставным лицам", - поясняет "РГ" глава правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Фото: depositphotos.com
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Он напоминает, что история с призовым шопингом имеет уже почти 30-летнюю историю. "Было время, когда в почтовые ящики бросали конверты с ключами от квартир или машин. К ключам прилагалось письмо о том, что и сколько человеку нужно купить, чтобы в реальности стать новоселом или обладателем новенькой иномарки. Расчет на понятное желание человека поверить в мечту и дотянуться до нее. И вот уже дается шанс прикоснуться к этой мечте. Еще несколько действий, несколько покупок, и она сбудется, - рассказывает Янин. - Все это заканчивалось очень плачевно. Люди не просто тратили все свои деньги. Они еще и кредиты брали для покупки товаров, которые им не нужны и которые все равно не принесли им желаемого приза".

Азарт и шопинг - понятия несовместимые, считает Янин. "Если продавец за продажу товара обещает еще и денежный приз, значит, товар этот по-другому продать невозможно. И это нужно иметь в виду, - утоняет Дмитрий Янин. - Товары, приобретенные дистанционным способом, вернуть можно. На это потребителю по российским законам отведено семь дней. Однако на практике это нереально. Покупатель просто не сможет найти продавца. А если даже и найдет, то продавец откажется принимать назад вещи, а через несколько дней исчезнет как юрлицо". В Роспотребнадзоре советуют, перед тем как соблазниться на очередную акцию, найти на сайте ее организаторов, условия и внимательно с ними ознакомиться. А Дмитрий Янин предостерегает людей от любых спонтанных займов и кредитов. Миллион получить все равно нереально, а за кредит придется расплачиваться не один месяц или даже год.

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