Можно ли освободить человека от стереотипов?

Проект, над которым работают в лабораториях Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, называется интригующе - концепция "Нового человека". Задача - разработать механизм, который позволит людям избавиться от стереотипов, научиться управлять своими реакциями, расширить интеллектуальные возможности и тем самым обрести себе счастье.

Руководитель проекта Анна Морозова, работающая в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, утверждает, добиться этого помогут довольно простые устройства, ставшие доступными исследователям совсем недавно.

Золотой ключик

Анна Морозова и ее научная группа похожа на психолога-гуманиста, вооружившегося аппаратами для магнитно-резонансной томографии, снятия электроэнцефалограммы и еще кучей других приборов.

- Это раньше никто ЭЭГ дома снять не пытался, - объясняет моя собеседница. - А сейчас показатели состояния организма и мозга может снять простой нейрогаджет. Это позволяет человеку в любой момент измерить свое состояние. Вместо общего представления: "грусть", "растерянность", "мысль поперла", "осенило" - стали доступны точные показатели и графики, цифры, характеризующее уже объективное, а не субъективное состояние человека.

Эти данные должны помочь разобраться с проблемами каждого человека. Почему один легко выступает перед любой аудиторией, а другой - робеет произнести тост в дружеском застолье. Почему одному даются практические стереотипные задачи, а другой норовит предложить свое уникальное нестандартное решение.

- Давно известно, что есть люди с ведущим левым или правым полушарием головного мозга, - продолжает Анна Морозова. - Первым легче даются логические задачи, вторые предпочитают работать с образами. Для гармоничной жизни человеку надо уметь переключать полушария. И этому можно научиться. Есть работы Венди Сузуки, существуют комплексы физических упражнений... Наша задача, опираясь на точные цифровые данные, которые теперь стали доступны, подобрать ключи, способные каждому конкретному человеку открыть дверь, ведущую в мир счастья полной самореализации.

Изучение поля

Пока предел мечтаний коллектива Лаборатории - освоить антропотехнику. Что это такое?

- У человека может быть какая-то проблема, например, он постоянно забывает нужное слово, вот просто "вылетело из головы", и все, - продолжает руководитель проекта. - Но мы-то знаем, что это не просто так, что все дело в нарушении определенного вида нейронных связей. И чтобы восстановить их - и тем самым решить исходную проблему, - надо позаниматься специальной гимнастикой или потренироваться в решении специфических задач. Наша задача - подключиться с нашими приборами, зафиксировать все в объективных цифрах. Тогда мы будем точно знать, что человеку, чтобы, условно, попасть из точки "А" в точку "Б", надо использовать вот такой метод. А из точки "Г" в точку "Т" - другой.

Примерно те же задачи умеют решать психологи. Но работа с ними требует долгого времени, а тут уже будут готовые рецепты.

Есть и другой подход. На Россию надвигается "демографическая яма", когда число работающих в стране сокращается и заместить все должности людьми, исходно обладающими нужными компетенциями, становится все сложнее. Поэтому часто возникает ситуация, когда конкретный сотрудник (или целое подразделение) в целом устраивает, но каких-то умений или талантов не хватает.

- Тут возможны самые разные решения, - размышляет Анна Морозова. - Можно просканировать сотрудников и для каждого индивидуально определить пути личностной оптимизации. Тут самое важное - сработать максимально экологично, чтобы каждый понимал суть предначертанных ему изменений и хотел их. Или провести что-то наподобие производственной гимнастики. Или предусмотреть особый дизайн кабинета, возможность каждому выбрать фактуру и цвет его рабочего места. Казалось бы, банальная мелочь - человеку в офисе должно быть удобно и комфортно. Но если подойти к этому вопросу с нашими данными, с научной точки зрения, эффект получится очень высокий.

Комментарий

Сергей Мясоедов, профессор, проректор РАНХиГС, директор Института бизнеса и делового администрирования:

- Поведенческая экономика и поведенческие науки сегодня исходят из того, что человек, как автомат, принимает только рациональные решения и на этой основе строит пирамиду выводов. А вот когда мы понимаем, что рационализм и эмоции у нас переплетаются, становится очевидно, что реальный прорыв экономики связан с совмещением рационального и эмоционального, с совмещением возможностей правого и левого полушария головного мозга.

Компетентно

Надежда Лебедева, доктор психологических наук, профессор Высшей школы экономики:

- В такой концепции есть зерно истины и как гипотеза она имеет полное право на существование. Зажимы мешают всем, с ними надо бороться. Но насколько тут возможен стабильный эффект - большой вопрос, ответить на который можно будет только после серии экспериментов. Поначалу все может получаться, но не из-за каких-то особых практик, а просто потому, что подопечные ощутят на себе внимание и заботу экспериментаторов. И это социальное воздействие, желание оправдать связанные с ними надежды, поможет справиться с внутренними проблемами. А вот потом, когда технология "пойдет в серию", этот фактор пропадет, и ожидаемые результаты не получатся. Подобные элементы уже неплохо разработаны, например, в йоге. Но собрать из них что-то новое вряд ли получится. Хотя попробовать можно.