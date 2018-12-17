Развитие любого производства, особенно в Арктике, требует особо тщательной оценки его влияния на уязвимую северную природу.

Это хорошо понимают в Мурманском морском торговом порту. Здесь сформировали принципиально новую концепцию реализации экологической программы арктического порта. Об этом шла речь на международном форуме "Дни Арктики в Москве", в котором принял участие генеральный директор АО "ММТП" Александр Масько.

По его словам, в ММТП разработана масштабная экологическая программа стоимостью более 3 млрд рублей и сроком действия с 2017-го по 2022 годы. Ее разработке предшествовал период детального изучения мирового опыта деятельности портов Японии, Китая, Канады, Австралии с учетом его адаптации к специфике работы в условиях Арктики.

- Мы подошли к тому этапу, когда стало очевидно, что долгосрочное, стабильное развитие порта невозможно без внедрения самых прогрессивных технологий, - отметил Александр Масько. - Их неотъемлемая часть и идеологическая основа - соблюдение экологических требований. В каком-то смысле можно говорить об экологоцентричном сознании. Именно поэтому Мурманский порт стал территорией экологических инноваций мирового уровня.

Реализуя экологическую программу, порт стал инициатором внедрения новейших разработок, аналогов некоторым из них сегодня нет ни в одном порту России. Прежде всего следует отметить систему экологического прогнозирования, основой которой является экологическая диспетчерская порта. В режиме онлайн специалисты-экологи визуально и с помощью приборов контролируют и прогнозируют целый ряд параметров состава воздуха. Это дает возможность заблаговременно реагировать на малейшие отклонения от действующих норм.

На территории порта работают очистные сооружения ливневого стока. На предприятии создан фактически замкнутый цикл водоснабжения, когда на повторное использование направляется несколько тысяч кубометров очищенной воды практически питьевого качества.

В числе инноваций - шестиметровые защитные габаритные стенки, которые ограждают склады и исключают возможную эрозию. В порту работают 17 снего- и туманообразующих водяных пушек - большего числа нет ни в одном порту России. В 2018 году в АО "ММТП" введена в эксплуатацию система орошения дорог. Новая технология является отечественной разработкой Академии промышленного пылеподавления "Борей". Система представляет собой 27 форсунок поворотных головок модели SWING итальянской компании EmiControls, соединенных между собой и расположенных на установленном вдоль дороги ограждении. Также в 2018 году началась промышленная эксплуатация системы орошения дробильно-сортировочных машин. В эксплуатацию принят первый высокоэффективный вакуумный погрузчик, предназначенный для уборки пыли на причалах, складах, технологических проездах и дорогах. Машина может работать круглогодично, в том числе в условиях отрицательных температур до -20 С. До конца года в порт поступит еще одна такая же машина.

Развитие порта невозможно без внедрения прогрессивных технологий

- Знаковый проект - возведение по периметру производственной площадки уникального пылеветрозащитного экрана высотой 20 метров и протяженностью около 2 километров с перфорацией 30 процентов, - добавляет Александр Масько. - У нее две задачи: снижение скорости ветра и улавливание угольных частиц, которые даже при минимальном ветре имеют возможность перемещаться на определенное расстояние. Данный проект также включает в себя художественное оформление двадцатиметровых конструкций. Полностью завершить его строительство планируется в 2020 году, а первый этап - в ближайшие месяцы.

В конце 2018 года в Мурманском морском торговом порту принята в эксплуатацию технология орошения штабелей специальным составом, изготовленным с добавлением поверхностных активных веществ на основе целлюлозы (сокращенно ПАВы). Он разработан специально по заказу мурманских портовиков и позволяет покрывать сыпучие материалы специальной коркой, которая препятствует ветровой эрозии.

В рамках программы технического перевооружения, реализуемой АО "ММТП", установлены 12 новых портальных кранов. На них для снижения пылеобразования применяются грейферы большей емкости, что привело к снижению выбросов на 20 процентов. В 2019 году на причалах порта должны приступить к работе еще две такие же машины. Всего по программе технического перевооружения, рассчитанной на период до конца 2019 года, АО "ММТП" планирует наполовину обновить парк портальных кранов, что существенно снизит влияние портовой инфраструктуры на окружающую среду.

Кроме того, портовики активно занимаются озеленением промышленной площадки предприятия и территории Мурманска. С начала июня 2018 года на производственной площадке предприятия были высажены порядка 80 хвойных деревьев, у мемориала Защитникам Советского Заполярья - 200 кустов сирени. А в городе в рамках акции "Зеленый рекорд" высажено еще около 300 саженцев шиповника, берез и рябин. В этом одно из проявлений социальной ответственности предприятия перед городом и регионом, в котором работает.

Знаковым событием стало получение АО "Мурманский морской торговый порт" в ноябре 2018 года международного сертификата соответствия системе экологического менеджмента ISO 14001:2015. По словам генерального директора, сертификат стал индикатором того, что мы находимся на верном пути, а те серьезные усилия, которые направляются на реализацию экологических программ, приносят свои конкретные плоды.

- На самом деле всегда есть то, что можно улучшить. Даже само название "наилучшие доступные технологии", которые мы внедряем, говорит о том, что планку этой доступности мы обязаны постоянно повышать. Уверен, что порт всегда будет в числе тех, кто идет самым первым, - подчеркнул Александр Масько.