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17.12.2018 13:56
Рубрика: Экономика

На Новый год у россиян стала популярна грузинская кухня

Текст: Екатерина Ясакова
Большинство россиян хочет встретить Новый год за богатым столом, но не хочет тратить время на готовку.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Популярность сервисов доставки еды в преддверии 31 декабря кратно возросла. Уже сейчас многие рестораны прекратили принимать заказы от клиентов на новогодние праздники. Об этом "Российской газете" рассказали представители сервисов.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
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"Заказы на доставку еды на Новый год сейчас не просто принимаются - во многих ресторанах их уже просто перестают принимать. Примерно половина наших ресторанов-партнёров уже закрыла заказы на 31 декабря, во многих - ограничения по времени доставки и минимальной сумме заказа. На такие даты заказывать желательно сильно заранее, тем более, если вас интересует популярный ресторан, кухня которого нарасхват", - рассказали в сервисе для заказа еды Catery.

В Domino's Pizza уточнили, что особенно функция раннего бронирования заказа популярна в преддверии корпоративов, которые проходят 21, 28 и 29 декабря. С помощью сервисов можно заказать полноценный праздничный стол как в обычном ресторане. В новогоднюю ночь сервисы не работают. 31 декабря курьеры будут разносить посылки до 6-8 часов вечера и вернутся к работе 1 января нового года примерно в 14-15 часов, когда люди проснутся после застолья.

Фото: Depositphotos.com
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В канун Нового года средний чек клиентов сильно возрастает. Заказы на несколько десятков тысяч рублей для одного пользователя - обычное дело. Многие рестораны готовят специальное банкетное меню, но эти блюда нужно заказывать за несколько дней до праздника. "В новогодние праздники к привычным для пользователей роллам, пицце и бургерам всегда добавляются более интересные и даже редкие блюда. Клиенты позволяют себе то, от чего часто отказывались раньше: например, хорошо идет грузинская кухня, которая ассоциируется с праздничным застольем", - отметили в сервисе Delivery Club.

Популярность доставки еды порождает высокий спрос на соответствующий персонал. По данным сервиса для поиска работы и сотрудников Rabota.ru, спрос на курьеров с начала делового сезона в Москве вырос на 11 процентов (сентябрь к ноябрю 2018 года).

Экономика Товары и цены Новый год
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