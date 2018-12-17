На Новый год у россиян стала популярна грузинская кухня

Большинство россиян хочет встретить Новый год за богатым столом, но не хочет тратить время на готовку.

Популярность сервисов доставки еды в преддверии 31 декабря кратно возросла. Уже сейчас многие рестораны прекратили принимать заказы от клиентов на новогодние праздники. Об этом "Российской газете" рассказали представители сервисов.

"Заказы на доставку еды на Новый год сейчас не просто принимаются - во многих ресторанах их уже просто перестают принимать. Примерно половина наших ресторанов-партнёров уже закрыла заказы на 31 декабря, во многих - ограничения по времени доставки и минимальной сумме заказа. На такие даты заказывать желательно сильно заранее, тем более, если вас интересует популярный ресторан, кухня которого нарасхват", - рассказали в сервисе для заказа еды Catery.

В Domino's Pizza уточнили, что особенно функция раннего бронирования заказа популярна в преддверии корпоративов, которые проходят 21, 28 и 29 декабря. С помощью сервисов можно заказать полноценный праздничный стол как в обычном ресторане. В новогоднюю ночь сервисы не работают. 31 декабря курьеры будут разносить посылки до 6-8 часов вечера и вернутся к работе 1 января нового года примерно в 14-15 часов, когда люди проснутся после застолья.

В канун Нового года средний чек клиентов сильно возрастает. Заказы на несколько десятков тысяч рублей для одного пользователя - обычное дело. Многие рестораны готовят специальное банкетное меню, но эти блюда нужно заказывать за несколько дней до праздника. "В новогодние праздники к привычным для пользователей роллам, пицце и бургерам всегда добавляются более интересные и даже редкие блюда. Клиенты позволяют себе то, от чего часто отказывались раньше: например, хорошо идет грузинская кухня, которая ассоциируется с праздничным застольем", - отметили в сервисе Delivery Club.

Популярность доставки еды порождает высокий спрос на соответствующий персонал. По данным сервиса для поиска работы и сотрудников Rabota.ru, спрос на курьеров с начала делового сезона в Москве вырос на 11 процентов (сентябрь к ноябрю 2018 года).