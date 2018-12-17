Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

Европа по-прежнему не видит возможности для интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза. Такое мнение высказал в статье для издания " Зеркало недели" советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

По его словам, несмотря на внимание со стороны Евросоюза к внедрению соглашения об ассоциации, понимание того, как ее выполнение соотносится с экономической интеграцией, все еще нет.

Качка напоминает, что в части пищевой продукции Украина прошла изменения законодательства и инспектирование местных предприятий представителями ЕС, но теперь "раздражает" конкурентов потенциальными объемами экспорта на европейский рынок.

"С промышленной же продукцией случилось затруднение. За последние годы мы уже несколько раз отрапортовали о соответствии нашего законодательства законодательству ЕС в сфере технического регулирования. И уже несколько раз сообщали: вот-вот начнем переговоры о соглашении АСАА, то есть о взаимном признании требований к промышленной продукции", - отмечает Качка. Однако соглашение постоянно откладывается, констатирует он.

По словам Качка, чиновники Евросоюза избегают предметного разговора о модальности интеграции страны с европейскими рынками. Причиной этого автор статьи называет "неразработанность" интеграционной составляющей в политических отношениях Украины и Евросоюза.

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом Украина подписала летом 2014 года. Политическая часть соглашения на предварительной основе начала действовать также в 2014 году. Спустя еще два года вступило в силу большинство положений документа, связанных с созданием зоны свободной торговли.

17 декабря пройдет совет ассоциации Украина - Евросоюз. По словам вице-премьера и министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, на нем определятся приоритеты дальнейшего сотрудничества межу Киевом и Брюсселем.