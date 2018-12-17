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17.12.2018 18:03
Рубрика: Экономика

Импорт атакует прилавки

Наши аграрии могут поставлять картофель до лета, но торговля не берет
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
Российские производители готовы поставлять в торговые сети качественный картофель вплоть до начала следующего сезона, рассказали "Российской газете" в Плодоовощном союзе. Ретейлеров аграрии призывают заключать больше контрактов с отечественными производителями, а не с импортерами.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

"Мы направим информацию в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), что позволит торговым сетям планировать свои действия на первую половину календарного года. Современные технологии хранения позволяют нам поставлять качественный товар до лета", - рассказал "РГ" исполнительный директор Национального плодоовощного союза Александр Горкин. В Союзе хотят собрать и предоставить информацию об объемах запасов картофеля в хранилищах участникам рынка на 1 января 2019 года.
Всего накопано 6,7 миллиона тонн клубней, урожай на уровне прошлого года. Ранее 40 процентов картофеля до весны сгнивало, признают производители. Но с помощью господдержки построено достаточно современных хранилищ. "Это позволило держать свой товар в приличном качестве для розницы до августа, а для промышленной переработки даже до сентября", - отмечает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Теперь дело за торговлей. "Ретейлеры зачастую отказываются закупать российский картофель и овощи открытого грунта, по привычке переходя на импорт в период с апреля по июль", - говорят в Плодоовощном союзе.

Фото: depositphotos.com
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Так было и в этом году, когда торговые сети и крупные импортеры существенно увеличили закупки зарубежного картофеля нового урожая и резко ограничили прием российского картофеля. За девять месяцев в страну было завезено 550 тысяч тонн клубней, а отечественный картофель остался невостребованным. Повторения подобной ситуации картофелеводы опасаются и в следующем году.

К тому же стоимость импортного картофеля в два-три раза выше отечественного в опте, поясняет Красильников. И если картофелеводам удастся договориться с сетями, они реализуют товар по приемлемым ценам, а покупатели получат картофель дешевле импортного.

Ситуация прошлого сезона должна послужить уроком для торговых сетей, говорит Красильников. Надежды на ту прибыль, которую ретейлеры рассчитывали получить от импортных поставок, не оправдались. Заключив контракты на поставки относительно дорогого зарубежного картофеля, они вынуждены были реализовывать товар в рознице по низким ценам.

"Если производитель сформирует необходимый объем товара, то не будет проблем с закупкой сетями российского картофеля", - говорит исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Экономика АПК
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