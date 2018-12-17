Назван состав биатлонной сборной на этап Кубка мира в Чехии

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав команды для выступления в гонках третьего этапа Кубка мира, который состоится 20-23 декабря в Нове-Место (Чехия).

Несмотря на прозвучавшее ранее заявление президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева о том, что Антон Бабиков до Нового года отстранен от участия в Кубке мира за якобы отказ принять участие в эстафете на трассе австрийского Хохфильцена, опальный спортсмен оказался в составе. Компанию ему составят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Поварницын.

У женщин в списке также шесть участниц: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова и показавшая высокие результаты на последних гонках второго по рангу Кубка IBU Анастасия Морозова. В программе соревнований в Чехии спринт, гонки преследования и масс-старт.