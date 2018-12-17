Названы четыре причины отказа в приеме на работу после 45 лет

Каждый второй работодатель (51 процент) признается, что возраст соискателя на вакансию часто становится причиной отказа ему. Об этом узнали специалисты портала HeadHunter, которые провели специальное исследование на эту тему (результаты есть в "РГ").

Опрос работников и работодателей выявил наличие эйджизма (дискриминации по возрасту) в России. Причем за последние три года тренд усилился.

О том, что эйджизм - распространенная в нашей стране проблема, рассказали 47 процентов опрошенных в возрасте до 25 лет и 68 процентов - после 45 лет. А в среднем число соискателей, замечающих дискриминацию по возрасту - 59 процентов. В 2015 году их было 31 процент.

В ходе исследования также выяснилось, что 40 процентам соискателей старше 45 лет приходится искать работу более полугода. В течение первой недели ее удается найти лишь девяти процентам соискателей. При этом уровень зарплаты, как правило, сильно снижается (эту проблему обозначили 55 процентов респондентов).

Формально возраст не может стать прямой причиной отказа кандидату, на практике многие компании не берут соискателей именно из-за этого - с подобными ответами сталкивались 27 процентов опрошенных.

Почему так происходит?

Как пояснила "РГ" руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова, во-первых, люди старшего возраста чаще болеют.

Во-вторых, молодые соискатели лучше разбираются в современных технологиях и быстрее перестраиваются под новые условия, способны нестандартно мыслить и креативить. В-третьих, молодые люди проще переносят переработки и готовы к большим физическим нагрузкам.

В-четвертых, ожидания соискателей старше 45 лет часто не совпадают с тем, что готов предложить работодатель. Люди, находящиеся в поиске работы, рассчитывают на высокую зарплату, бонусы, премии, оформление в соответствии с Трудовым кодексом. Также для них важны финансовая стабильность компании и сплоченность коллектива.

Впрочем, у представителей старшего поколения есть и преимущества, продолжает Игнатова. Например, они склонны намного дольше проработать в компании, обладают высокой квалификацией, накопленным опытом и знаниями.