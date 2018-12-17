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17.12.2018 17:48
Рубрика: Власть

Номер с удобствами

Нотариусы смогут проверять СНИЛС гражданина в электронном режиме
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
Федеральная нотариальная палата планирует установить прямые электронные контакты с Пенсионным фондом. Это позволит нотариусам в режиме онлайн проверять СНИЛС граждан.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Об этом сообщил "РГ" президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. В ближайшее время гражданин, оформляющий недвижимость через нотариуса, получит бонус: бесплатную регистрацию жилья в Росреестре. Закон уже принят. Нормы вступают в силу в феврале будущего года.

Номер СНИЛС необходим нотариусу, чтобы зарегистрировать сделку в Едином государственном реестре недвижимости. По закону нотариус полностью оформляет пакет документов для сделки, теперь он сможет узнать и страховой номер индивидуального лицевого счета человека, проверить, подлинность бумаг, представленных сторонами.

Фото: Никита Митюнин
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Сегодня тариф за передачу заявления на регистрацию недвижимости через нотариуса составляет 1000 рублей. При этом оплата за услуги правового и технического характера не взимается. После вступления в силу закона регистрация будет проводиться бесплатно. Остальные тарифы не повысятся, так что помощь нотариуса станет еще доступней, уверяют эксперты.

В этом году, кроме того, была установлена оперативная система связи нотариусов с ЗАГСами. До того единой базы ЗАГСов не существовало, она официально начала действовать с 1 октября.

Благодаря этому решился вопрос с моментальной проверкой подлинности таких документов, как свидетельства о рождении или смерти, а также с подтверждением семейного положения заявителей и их родственных связей с наследодателями.

"Оперативный доступ нотариуса к такого рода сведениям позволяет пресечь мошеннические схемы с использованием поддельных документов и не допустить незаконного присвоения чужого имущества", - сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

По его словам, с учетом роста спроса на нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью дополнительные гарантии безопасности сделки, которые сможет обеспечить нотариус, играют особую роль для стабильности гражданского оборота в стране. Такие гарантии обеспечивают цифровые технологии.
Всего нотариусы взаимодействуют в электронном режиме с более чем десятком государственных органов и учреждений, в том числе с Росреестром, Федеральной налоговой службой, Центробанком, МВД, Федеральной службой судебных приставов, Центральным каталогом кредитных историй, МИД и т.д.
При оформлении сделок с недвижимостью нотариус по цифровым каналам запрашивает сведения о дееспособности заявителей, наличии либо отсутствии производства по делу о банкротстве, принадлежности отчуждаемого имущества, об обременениях и судебных исках в отношении недвижимости, о правах третьих лиц и так далее.

Оперативная связь с органами внутренних дел помогает проверить документы, удостоверяющие личность.

В общем практически все, что может стать источником неприятностей, будет известно. Страшный сон покупателя: лишиться и квартиры, и денег. Угроза вполне реальна, если оформлять сделку самостоятельно. Есть масса печальных историй, когда сделка признавалась недействительной и у покупателей забирали квартиру, так как чьи-то права оказались нарушены. Деньги в таких случаях положено возвращать, но за них придется судиться отдельно, а из квартиры придется выселиться. Велик риск, что вернуть деньги в реальности не получится, так как продавцы в таких случаях имеют свойство растворяться вместе с капиталами.

По электронным каналам нотариусы проверяют паспорта граждан и другие важные документы

Если же такой печальный сбой произойдет по вине нотариуса, покупателю все убытки будут компенсированы. Больше такой гарантии никто не дает.

Кроме того, через нотариуса можно зарегистрировать сделку в Росреестре быстрее, чем обычным путем. Все необходимые документы направляются в Росреестр в электронном виде и непосредственно в день удостоверения самой сделки.

Фото: Юрий Машков/ ТАСС
Нотариусам предоставят доступ к единому реестру ЗАГСов

Регистрация занимает в этом случае всего один рабочий день. Никаких доплат за оперативное решение вопроса с оформлением права собственности нотариус, по закону, не взимает.

Различные теневые посредники, обещавшие за дополнительную плату ускорить регистрацию сделки, теперь должны остаться не у дел. Нет смысла ускорять за деньги, когда все можно сделать быстро и бесплатно.

Благодаря нововведениям, по данным Федеральной нотариальной палаты, число сделок с недвижимостью, оформленных через нотариуса, резко выросло.

В ближайшей перспективе в перечне электронных контактов Единой информационной системы нотариата могут появиться таможенная служба, Пенсионный фонд, Росфинмониторинг и ряд других ведомств. Как объясняют эксперты, таможня через нотариусов сможет проверять подлинность нотариально оформленных документов.

Власть Право Личные документы Реформа нотариата
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