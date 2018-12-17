Пенсионный фонд напомнил о новых льготах для россиян

С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому направлению, связанному с обеспечением льготами людей предпенсионного возраста. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде.

И напомнили, что льготный период для предпенсионеров наступит за пять лет до нового пенсионного возраста. Со следующего года начнется действовать переходный период к новому возрасту выхода на пенсию, который для женщин установлен в 60 лет, а для мужчин - в 65 лет.

Этот возраст будет повышаться плавно. Так, в следующем году только на полгода. То есть на пенсию смогут выйти женщины, достигшие 55,5 лет и мужчины в возрасте 60,5 лет. А в 2021 году пенсионный возраст будет повышен на три года. То есть на пенсию выйдут женщины, достигшие 58 лет, и мужчины в возрасте 63 лет.

Соответственно правом на предпенсионные льготы в следующем году должны получить женщины в возрасте 50,5 лет и мужчины в возрасте 55,5 лет. А в 2021 году женщины в возрасте 53 лет и мужчины в возрасте 58 лет.

В числе этих льгот - два оплачиваемых работодателем выходных дня для прохождения диспансеризации и защита от преднамеренного увольнения. А вот что касается налоговых льгот, то их "отвязали" от времени выхода на пенсию, и "привязали" к возрасту - 55 лет для женщин и 60 для мужчин. То есть возрасту выхода на пенсию до его повышения. Иными словами, с 2019 года налоговые льготы появляются, как только женщине исполнится 55 лет, а мужчине - 60. Они смогут не платить имущественный налог, а также будут освобождены от уплаты земельного налога на 6 соток.

В некоторых регионах пенсионеров также освобождают от уплаты транспортного налога - полностью или частично. Соответственно, это правило также будет "привязано" к возрасту 55 и 60 лет.

Опережающее назначение льгот актуально и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по 1 и 2 спискам, дающим право досрочного выхода на пенсию. Например, водители общественного транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей с 45 лет, а для мужчин-водителей с 50 лет.

В Пенсионном фонде также напоминают, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, но при этом предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).