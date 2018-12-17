Первая подлодка проекта "Лада" превзошла по скрытности "черные дыры"

Стали известны результаты государственных испытаний головной подводной лодки проекта 677 "Лада". Субмарина под названием "Санкт-Петербург" продемонстрировала свои прекрасные технические характеристики. Оказалось, что ее значительно сложнее обнаружить, чем подлодки проекта "Варшавянка".

О результатах испытаний рассказал генеральный директор предприятия-производителя подлодок Александр Бузаков на заседании круглого стола, сообщает РИА Новости. Он добавил, что характеристики "Санкт-Петербурга" на порядок выше, чем у проекта 636, который "по справедливости называют "Черная дыра" по степени скрытности". Гендиректор надеется, что будет выпущена серия субмарин проекта "Лада".

Александр Бузаков также добавил, что конструкторы бюро "Рубин" работают над проектом неатомной подлодки с анаэробной установкой. Судоверфь планирует приступить к работам над новым проектом в ближайшее время.

"Лада" - дизель-электрические подводные лодки проекта 677. Относятся к четвертому поколению. Могут уничтожать субмарины, надводные корабли противника, защищать военно-морские базы и прибрежные территории. Они обладают низким уровнем шумности. На вооружении могут стоять крылатые ракеты комплекса "Калибр-ПЛ", торпеды, ракето-торпеды, зенитные ракеты "Игла". Глубина погружения - до 350 метров.