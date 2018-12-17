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17.12.2018 14:40
Рубрика: Власть

Песков: Межцерковный конфликт на Украине плотно перемешан с политикой

Текст: Кира Латухина

Кремль не вправе вмешиваться в церковные процессы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать тему создания украинской поместной автокефальной церкви.

"Отношение нашей российской православной церкви очень хорошо известно", - заметил представитель Кремля. "Речь идет о межцерковных отношениях", - уточнил он.

РПЦ: Церковный раскол на Украине только увеличился

"Мы не считаем себя вправе вмешиваться в эти процессы, - продолжил Песков. - Хотя на Украине раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, что, наверное, конечно, по церковным канонам вряд ли допустимо".

"Но раскольники церковных канонов вряд ли соблюдают, - заметил пресс-секретарь главы государства. - Это межцерковные дела, мы не имеем права в них вмешиваться".

На уточняющий вопрос, что значит фраза, что раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, Песков пояснил: "То, что происходит - прямое вмешательство президента Украины и так далее".

Говоря о том, будет ли эта тема подниматься сегодня на оперативном совещании Совбеза РФ, представитель Кремля пояснил, что это мероприятие проходит без заранее подготовленной и зафиксированной повестки.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Вопрос автокефалии на Украине
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