Песков назвал цель перехода на отечественный софт

Переход госструктур на отечественное программное обеспечение необходим, чтобы страна сохранила самодостаточность во враждебной обстановке, считают в Кремле.

"В первую очередь, это вопрос кибербезопасности и киберсуверенности, - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Мы живем во время, когда в угоду политике могут отключаться или озвучиваться угрозы по отключению целых глобальных сервисов".

"Это, конечно, неприемлемо, и, чтобы спокойно жить в такой враждебной обстановке, естественно, нужно сохранять самодостаточность в ключевых областях", - подчеркнул представитель Кремля. "Может ли сейчас отечественный софт полностью заменить? Не думаю. Хотя, конечно, нужно получить точку зрения экспертов, особенно в правительстве", - уточнил он.

В некоторых сегментах российский софт еще нужно совершенствовать, поэтому процесс растянут по времени, но шаги по определению дедлайнов уже предпринимаются. Отвечая на вопрос, возможен ли такой переход в целом, Песков сказал: "Безусловно, конечно, а почему же невозможен?".