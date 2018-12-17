Песков рассказал о неонацизме на Украине

В Кремле считают, что на Украине очевидны проявления неонацизма, а власти в Киеве закрывают на них глаза.

Отвечая на вопрос, согласен ли президент со словами главы МИД Сергея Лаврова, что украинский режим имеет все черты неонацистского, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил: "Определенные проявления на Украине неонацизма очевидны и бесспорны, к нашему великому сожалению".

"В этой связи вполне объяснима подобная оценка действий властей Украины, которые занимаются попустительством и закрывают глаза на проявления неонацизма", - подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос о том, что имеется в виду под проявлениями неонацизма, Песков подчеркнул: "Неонацисты абсолютно не скрывают своих позиций, публично говорят о своем отношении... Занимаются героизацией нацистов, говорят о своей приверженности их идеологии". "Это хорошо известные на весь мир проявления, и ни для кого это не составляет секрета", - заключил он.