В продаже стало появляться все больше устройств, позволяющих владельцам гаджетов защититься от "слежки" Большого брата.

Боясь слежки, люди покупают заглушки для камер и микрофонов гаджетов. Фото: Depositphotos.com

Речь идет о шторках и накладках на видеокамеры и микрофоны, которые устанавливаются на смартфоны. Производители уверяют, что с помощью таких приспособлений можно уберечься от прослушки и съемки, которую ведут гаджеты. Стоимость устройств колеблется в пределах 300-600 рублей. В принципе не так много, но есть ли в них смысл?

Появление в продаже заглушек для камер и микрофонов говорит о наличии спроса, а спрос означает, что люди начали задумываться о собственной безопасности, полагает Артем Гавриченков, технический директор Qrator Labs. "Мобильные устройства не только с помощью камеры и микрофона, но и через приложения могут собирать внушительный объем данных - гораздо больший, чем тот, которым человек хотел бы с ними делиться. Как они используются, очень сложно проконтролировать. Так что люди вполне справедливо не чувствуют себя защищенными", - замечает Гавриченков.

Слежкой занимаются не только смартфоны. Умные колонки или умное телевидение постоянно записывают какие-то звуки, в частности, для того, чтобы не пропустить команду владельца запустить систему. "Зачастую, когда устройство не уверено, правильно ли расслышало команду, оно может отправлять запись на сервер, чтобы технические специалисты могли учитывать такие случаи и совершенствовать устройства. Таким образом, на серверы производителей могут отправляться произвольные звуки из вашего дома. Опять же, как дальше используются эти данные, очень сложно проконтролировать", - констатирует собеседник "РГ".

Тема "шпионажа" за пользователями на самом деле не нова. Многие в свое время заклеивали изолентой камеру ноутбука, напоминает руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня. Сейчас для этого просто продают какие-то устройства. Конечно, у современных планшетов и смартфонов сейчас возможности гораздо шире. В этом смысле пользователям, конечно, стоит беспокоиться о сохранении персональной информации. Но сложно представить, чем здесь может помочь накладка на камеру или микрофон: достаточно даже небольшой громкости, чтобы записать чью-то речь и успешно ее распознать. Что касается камеры, то в каких-то ситуациях смартфон можно просто убирать в карман, откуда он не сможет ничего фиксировать, замечает Анисеня.

"Вообще по нашему опыту более актуальная проблема для всех владельцев гаджетов сейчас - вредоносное программное обеспечение и различные вирусы, которые похищают не только персональную информацию, но и средства с банковских карт. В этом плане действительно стоит проявлять бдительность: устанавливать только доверенные приложения, не переходить по подозрительным ссылкам, не скачивать ничего лишнего", - резюмирует Николай Анисеня.

Руководитель Zecurion Analytics Владимир Ульянов также считает сомнительной целесообразность использования накладок и шторок для смартфонов. "Если камеру еще можно закрыть, то с микрофоном такой фокус не пройдет: даже если прикрывать микрофон, звук все равно записывается. Да, безусловно, ухудшается качество записи, появляются посторонние шумы, но при необходимости снять информацию с устройства будет можно, так что защита будет очень условной", - подтверждает Ульянов.

Но проблема, по его словам, даже не в этом, а в том, что помимо камер и микрофонов у гаджетов полно других способов шпионить за своим владельцем. Прежде всего это информация о перемещении пользователя исходя из данных о геолокации. Сейчас такие данные собирают практически все приложения. Но не только. Часто приложения запрашивают доступ к контактам, к фотогалерее. Понятно, что такие данные владельцы сервисов собирают для того, чтобы монетизировать услуги, которые они предлагают. Чем лучше знаешь пользователя, тем больше ему можно продать продуктов и услуг. Но возникают вопросы: каким образом эти данные будут обрабатываться и защищаться? Будут ли владельцы сервисов их должным образом защищать или нет? Для многих основная задача - собрать данные. Защита информации в этом случае может оказаться делом второстепенным. Если мы говорим о серьезных сервисах, которыми владеют крупные международные компании, понятно, что они не заинтересованы в передаче кому-либо этих данных. Потому что если это вскроется, как было недавно с Facebook, то капитализация компании резко падает - акционеры теряют десятки миллиардов долларов. Но даже если они не будут никому сливать данные пользователей, возможны случайные утечки или целенаправленный слив кем-то из сотрудников компании. Так что сбор подобных данных, с одной стороны, имеет место быть. С другой - безопасность этих данных находится под большим вопросом.

В целом же, в первую очередь, данные, которыми пользователи обмениваются с помощью электронных систем, более ценны и более чувствительны к утечке нежели те, которые могут быть собраны через видеокамеру или микрофон смартфона, подчеркивает Ульянов. "В этой ситуации пользователям нужно находить какой-то баланс между удобством, которое предоставляет смартфон, и защищенностью данных, - полагает он. - Если телефон нужен только для того, чтобы совершать звонки, достаточно просто обычного кнопочного устройства. У многих пользователей, напротив, вся жизнь завязана на смартфоне, и отказаться от него невозможно. В этом случае нужно понимать, что есть определенные риски, и бороться с ними. Если человек активно пользуется интернет-банком и проводит через него большие суммы, есть смысл использовать для этого отдельный смартфон, куда будут приходить одноразовые пароли для входа в интернет-банк, а не то устройство, с которого пользователь заходит в социальные сети и может подцепить какой-то вирус или программу-шпион".