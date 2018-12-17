Полиция Кореи арестовала дилеров, ввозивших нелегальных мигрантов из РФ

Полиция Южной Кореи арестовала целую дилерскую сеть, которая занималась ввозом в страну нелегальных трудовых мигрантов. Среди арестованных есть и россиянин, который за плату ввез в Корею 60 граждан РФ.

Преступную схему, связанную с ввозом в Южную Корею нелегалов, выявил Отдел внешних операций Службы береговой охраны (морской полиции) Республики Корея. В итоге были арестованы 18 дилеров, которые были участниками схемы. Среди задержанных - 58-летний кореец, который создал фирму для ввоза нелегалов, и 48-летний россиянин. По поводу корейца установлено, что в период с марта 2016 г. по октябрь нынешнего года он организовал приезд в Южную Корею около 260 иностранцев. Зарубежные граждане приезжали под видом туристов, после чего их устраивали на работу - в основном на строительные площадки. За свои услуги он брал с них часть зарплаты, сумев заработать в общей сложности 87 миллионов вон (ок. 80 тысяч долларов).

В полиции заявили, что россиянин помогал корейцу искать тех граждан РФ, кто хочет выехать на нелегальные заработки в Корею. Для этого в соцсетях широко размещалась реклама с соответствующими предложениями. За два года брокер смог организовать приезд на нелегальные заработки около 60 россиян. Все они были устроены на работу по строительству жилых домов в городе Хвасон провинции Кёнги. В компании-застройщике признались, что они понимали, что нанимают нелегалов, но объяснили свое поведение сильной нехваткой рабочих рук, а также нежеланием корейцев трудиться на стройках. Россияне за день работы получали 100 тысяч вон, из которых около десяти процентов уходили на оплату услуг брокеров.

Отметим, что корейская полиция уже ранее отмечала рост притока нелегальных мигрантов в том числе из России. При этом было обещано, что рано или поздно будут приняты меры, потому что некоторые брокеры-посредники начинают действовать практически открыто, предлагая помощь в пересечении границы и дальнейшем трудоустройстве. Для женщин предлагалась работа в том числе в развлекательных заведениях, обещая при этом астрономические суммы заработков, которые не соответствовали действительности.