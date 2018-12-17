Предлагается штрафовать военных за злостную неуплату алиментов

Министерство юстиции РФ приступило к подготовке поправок в КоАП, которые позволят штрафовать военнослужащих и сотрудников правоохранительных ведомств за злостное уклонение от алиментов.

Правовой пробел возник несколько лет назад, когда была введена новая схема наказания злостных алиментщиков. Первый раз нерадивого отца штрафуют по КоАП, второй раз на него возбуждают уголовное дело. Получается двухступенчатая система. Первая ступень - наказание по КоАП - обязательный этап, вроде предупредительного выстрела.

Алиментщику грозят арест до 15 суток, обязательные работы до 150 часов или штраф 20 тысяч рублей. На выбор судьи. Если алиментщика санкции не проймут, пойдет уже более строгий разговор: в следующий раз возбудят уголовное дело.

По данным судебных приставов, новая система доказала эффективность. Раньше в судебной практике часто возникали вопросы, как доказать, что человек злостно уклоняется от алиментов? Ведь под статью УК попадало именно злостное уклонение. Если же у человека тяжелая финансовая ситуация, нет денег платить, то это было неподсудно. Но грань в таких делах всегда тонкая.

Сейчас все проще: неуплата алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев уже становится правонарушением. Если человек ничего не сможет сказать в свое оправдание, будет наказан. А в следующий раз в уголовном процессе уже примут решение об административном наказании как доказательство. Теперь многие алиментщики, побывав под административным арестом, начинают активно искать работу. Приставы им в этом помогают.

Но когда злостный алиментщик носит погоны, возникла правовая коллизия. Папы и мамы военнослужащие не попадают под действие большинства статей КоАП. Наказывать военнослужащих положено в дисциплинарном порядке.

Допустим, если злостный алиментщик служит сержантом в каком-нибудь танковом полку, то после сигнала судебных приставов в часть теоретически он может быть лишен лычки и стать младшим сержантом. Или оказаться на гауптвахте, если военный суд сочтет пренебрежение к отцовскому долгу достаточным основанием для направления контрактника под арест. Но скорее всего все закончится выволочкой от командира.

Если алиментщик - офицер, то здесь другая шкала наказания. Отправлять офицеров на гауптвахту или снимать с них звездочки нельзя. Но командование может понизить офицера в должности, был батяня-комбат, стал командиром роты. Хотя и здесь, скорее всего, офицеру грозит не больше выговора.

Чтобы отправить алиментщика на скамью подсудимых, сначала надо наказать в рамках КоАП

В любом случае поскольку военного нельзя наказать по КоАП, то и под Уголовный кодекс за неуплату алиментов служивые не попадают. Сначала человек должен быть привлечен за административное правонарушение. Поэтому и предлагается внести поправки, чтобы люди в погонах отвечали в рамках КоАП за неуплату алиментов.

В целом, по словам экспертов, военному сложнее, чем гражданскому, уклониться от алиментов: достаточно направить документы в часть, где служит человек. Но иногда служивые алиментщики пытаются идти на какие-то уловки.