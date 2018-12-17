Президенты Судана и Сирии провели переговоры

В Сирию с рабочим визитом в воскресенье прибыл президент Судана Омар аль-Башир. В аэропорту Дамаска его лично встретил сирийский лидер Башар Асад. Президенты провели переговоры, обсудив двусторонние отношения, а также развитие ситуации в САР и в регионе в целом. Об этом сообщает пресс-служба президента Сирии.

Во время встречи стороны указали на необходимость нового подхода арабских стран ввиду кризисов, которые они сейчас переживают. По мнению двух лидеров, подход должен быть основан на уважении суверенитета государств и невмешательстве в их внутренние дела. "Это будет гарантировать улучшение отношений между арабскими странами в интересах арабского народа", - цитирует РИА Новости.

Отмечается, что это первый визит аль-Башира в САР с момента начала сирийского конфликта, который длится с 2011 года.