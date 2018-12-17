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Рубрика: В мире

Президенты Судана и Сирии провели переговоры

Переговоры президентов Сирии и Судана. Дамаск, Сирия, 16 декабря 2018. Фото: SANA via AP Переговоры президентов Сирии и Судана. Дамаск, Сирия, 16 декабря 2018. Фото: SANA via AP
Переговоры президентов Сирии и Судана. Дамаск, Сирия, 16 декабря 2018. Фото: SANA via AP

В Сирию с рабочим визитом в воскресенье прибыл президент Судана Омар аль-Башир. В аэропорту Дамаска его лично встретил сирийский лидер Башар Асад. Президенты провели переговоры, обсудив двусторонние отношения, а также развитие ситуации в САР и в регионе в целом. Об этом сообщает пресс-служба президента Сирии.

Фото: REUTERS/BASSAM KHABIEH
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Во время встречи стороны указали на необходимость нового подхода арабских стран ввиду кризисов, которые они сейчас переживают. По мнению двух лидеров, подход должен быть основан на уважении суверенитета государств и невмешательстве в их внутренние дела. "Это будет гарантировать улучшение отношений между арабскими странами в интересах арабского народа", - цитирует РИА Новости.

Отмечается, что это первый визит аль-Башира в САР с момента начала сирийского конфликта, который длится с 2011 года.

В мире Ближний Восток Сирия В мире Африка Судан
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