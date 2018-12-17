Прихожане и служители собора Винницы бойкотируют новую церковь Украины

Новости

Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 26,8 млрд рублей 10:24
ФСБ пресекла деятельность двух нелегальных оружейных мастерских 10:22
Стало известно состояние пострадавших при взрыве газа в Вологде 10:22
Четыре модели Volkswagen подорожали в России 10:20
В Дагестане выросло число пострадавших в ДТП с "Газелью" 10:12
В Крыму появилось торговое представительство Сирии 10:12
Турпоток в Керчь вырос в три раза после запуска Крымского моста 10:08
В Крыму ультрамарафонец пробежит 190 километров по трассе "Таврида" 10:04
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Онлайн-трансляция 10:00
В Екатеринбурге пациент избил фельдшера "скорой" 09:56
Защита начальника Свердловской железной дороги обжаловала его арест 09:46
В Дагестане "Газель" с пассажирами вылетела в кювет 09:46
Запретный город в Пекине признан самым посещаемым музеем мира 09:39
В Дагестане задержан глава газовой компании региона 09:34
В Якутии будет создано "арктическое" министерство 09:31
Прокуратура назвала причину жесткой посадки Ми-8 в Томской области 09:31
Видео: В акции "желтых жилетов" безвинно пострадал Porsche 911 09:11
Во Владивостоке нашли 18 тысяч литров нелегального алкоголя 09:06
В США попугай сам совершал покупки на Amazon 09:02
BBC объяснила поиски "русского следа" во Франции 08:59
Сербия запросила экстренного созыва СБ ООН из-за армии Косово 08:52
Франция не нашла "русского следа" в протестах "желтых жилетов" 08:47
Во Владивостоке при пожаре в многоэтажке погибли три человека 08:39
Правительство потребовало от госкомпаний перейти на российский софт 08:30
Госкомпании перейдут на российский софт 08:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
17.12.2018 09:32
Рубрика: В мире

Прихожане и служители собора Винницы бойкотируют новую церковь Украины

Текст: Максим Макарычев
Прихожане и служители собора Винницы бойкотируют службу в местном кафедральном соборе, сообщил "Интерфаксу" источник в Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП).
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

16 декабря они отказались последовать митрополиту Винницкому Симеону, который присягнул на верность раскольнической церкви, о создании которой было объявлено на "сходке", проходившей в субботу в Киеве. По данным источника, здание собора покинули члены местного детского хора и их воспитатели, а также постоянные прихожане, которые просят прислать им нового владыку. В зале остались только люди, зашедшие в собор большей частью из любопытства, а также представители городской администрации.

РПЦ: Церковный раскол на Украине только увеличился

Симеон, набрав 27 голосов на этом собрании, уступил в борьбе за титул самозваного "митрополита Украины и Всея Руси" 39-летнему Епифанию, фавориту и родственнику престарелого "патриарха-раскольника" Филарета (Денисенко), который был предан анафеме Московским патриархатом в 1992 году.

По достоверным данным, кандидатура Симеона при поддержке американцев, лоббировалась лично Порошенко, который в нарушение всяких религиозных канонов принял участие в собрании и пытался вставить свое слово.

По сообщениям украинских СМИ, утром накануне сходки в Киеве и сразу же после литургии в Кафедральном соборе Винницы к нему подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса. "Забирайте свои вещи и уходите вон", - заявили они представителям УПЦ Московского Патриархата. Тем самым был совершен фактически рейдерский захват религиозного учреждения, являющегося собственностью УПЦ МП. В местной полиции никак не отреагировали на инцидент, заявив, что им не поступало "каких-либо жалоб и заявлений". Эти "братки", к слову, также находились на литургии 16 декабря.

Эксперты после избрания новоявленного "митрополита Епифания" прогнозируют уже на этой неделе акции по дальнейшему захвату собственности Московского патриархата и не исключают кровопролития в стране, отмашку на которое дал Порошенко своими провокационными заявлениями и действиями.

Между тем

Этому также будут способствовать и шокирующие заявления отдельных радикалов Верховной Рады, место которым явно не в стенах парламента, а в так называемых "домах скорби". "Богоугодным делом" назвал "охоту на священников УПЦ МП" бывший главарь запрещенной в РФ террористической группировки "Правый сектор" Ярош. Национал-радикал фактически дал отмашку боевикам на проведении силовых акций на православных священников.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госкомпании перейдут на российский софт
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Эксперты сравнили расходы в разных странах на еду и вредные привычки
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок
Глава правительства Сахалинской области ушла с должности