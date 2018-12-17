Прихожане и служители собора Винницы бойкотируют новую церковь Украины

16 декабря они отказались последовать митрополиту Винницкому Симеону, который присягнул на верность раскольнической церкви, о создании которой было объявлено на "сходке", проходившей в субботу в Киеве. По данным источника, здание собора покинули члены местного детского хора и их воспитатели, а также постоянные прихожане, которые просят прислать им нового владыку. В зале остались только люди, зашедшие в собор большей частью из любопытства, а также представители городской администрации.

Симеон, набрав 27 голосов на этом собрании, уступил в борьбе за титул самозваного "митрополита Украины и Всея Руси" 39-летнему Епифанию, фавориту и родственнику престарелого "патриарха-раскольника" Филарета (Денисенко), который был предан анафеме Московским патриархатом в 1992 году.

По достоверным данным, кандидатура Симеона при поддержке американцев, лоббировалась лично Порошенко, который в нарушение всяких религиозных канонов принял участие в собрании и пытался вставить свое слово.

По сообщениям украинских СМИ, утром накануне сходки в Киеве и сразу же после литургии в Кафедральном соборе Винницы к нему подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса. "Забирайте свои вещи и уходите вон", - заявили они представителям УПЦ Московского Патриархата. Тем самым был совершен фактически рейдерский захват религиозного учреждения, являющегося собственностью УПЦ МП. В местной полиции никак не отреагировали на инцидент, заявив, что им не поступало "каких-либо жалоб и заявлений". Эти "братки", к слову, также находились на литургии 16 декабря.

Эксперты после избрания новоявленного "митрополита Епифания" прогнозируют уже на этой неделе акции по дальнейшему захвату собственности Московского патриархата и не исключают кровопролития в стране, отмашку на которое дал Порошенко своими провокационными заявлениями и действиями.

Между тем

Этому также будут способствовать и шокирующие заявления отдельных радикалов Верховной Рады, место которым явно не в стенах парламента, а в так называемых "домах скорби". "Богоугодным делом" назвал "охоту на священников УПЦ МП" бывший главарь запрещенной в РФ террористической группировки "Правый сектор" Ярош. Национал-радикал фактически дал отмашку боевикам на проведении силовых акций на православных священников.