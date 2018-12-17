Путин будет готовиться к пресс-конференции три дня

Президент сегодня решил не проводить публичных мероприятий. Глава государства много времени уделяет подготовке к большой пресс-конференции, которая пройдет 20 декабря в полдень.

"Сегодня день внутренней работы", - объяснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сейчас три дня много времени уделяет подготовке к пресс-конференции, которая пройдет в четверг, - сказал представитель Кремля. - Это традиционная работа, которая пройдет и с ведомствами, и справочные материалы".

Сегодня в графике Владимира Путина несколько внутренних встреч и совещание с постоянными членами Совбеза РФ - в начале второй половины дня, сообщил Песков.