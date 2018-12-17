Путин приедет в Центр управления обороной страны

Президент России Владимир Путин 18 декабря примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной.

Верховный главнокомандующий даст оценку ходу военного строительства и деятельности вооруженных сил в этом году, определит основные направления их развития, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Владимир Путин вручит госнаграды особо отличившимся объединениям, учебным заведениям и воинским частям.

В работе расширенной коллегии примут участие главнокомандующие видами вооруженных сил и командующие родами войск, руководители центральных органов военного управления, командный состав военных округов, флотов, объединений и отдельных соединений вооруженных сил.

Приглашены представители администрации Кремля, парламента, правительства, федеральных ведомств, представители ветеранских и общественных организаций.