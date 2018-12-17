Путин выступил против полной унификации учебников

В России не должно быть по одному учебнику на предмет - такая унификация не эффективна. Об этом заявил президент 11 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Полная стенограмма опубликована сегодня на сайте Кремля.

"Конечно, наверное, такая сумасшедшая унификация до одного учебника, - это, наверное, просто неэффективно будет, и разные точки зрения могут быть не учтены", - заметил Владимир Путин.

Но надо следить за содержанием учебных книг, а то молодежь не будет знать элементарного ни о Великой Отечественной, ни о репрессиях. "Стыдно иногда даже слушать, что отвечают. Иногда, когда слушаю, мне кажется: такого не может быть, этого нельзя не знать. Но не знают", - вздохнул глава государства.

"Учебник - это не просто пособие для получения знаний, это бизнес, огромный бизнес", - заметил Путин и призвал избавиться от такого подхода.