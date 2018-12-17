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17.12.2018 03:43
Рубрика: В мире

Разбившийся Су-27 был одним из самых новых у ВВС Украины

Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости
Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости

Истребитель Су-27, потерпевший крушение в Житомирской области, был одним самых новых самолетов украинских ВВС. "Истребитель 1987 года выпуска является одним из самых новых летательных аппаратов этого типа, стоящих на вооружении", - говорится на официальной странице командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine / wikimedia.org
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Отмечается также, что в 2016 году этот самолет был отремонтирован. За время эксплуатации Су-27 провел в небе 479 часов и совершил 824 посадки, пишет РИА Новости. Самолет, потерпевший крушение, поступил на вооружение и начал выполнять задачи почти одновременно с погибшим пилотом. "Летчик хорошо знал эту машину", - подчеркивают военные.

Сообщается также, что в день крушения полет проходил в сложных погодных условиях и длился около 30 минут. Пилот отрабатывал упражнения, характерные для истребительной авиации.

Напомним, Су-27, выполнявший плановый полет, разбился 15 декабря во время посадки в Житомирской области. Истребителем управлял пилот Александр Фоменко. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

В мире экс-СССР Украина
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