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17.12.2018 12:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бабушка из Тульской области обманула конкурсантов "Новой звезды"

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Тульская полиция опубликовала видео задержания 70-летней женщины, вымогавшей деньги у участников конкурса "Новая звезда". В отношении женщины возбуждено дело по статье "Мошенничество" (часть 1 ст. 159 УК РФ), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предприимчивая бабушка из города Суворов Тульской области находила участников конкурса "Новая звезда", не прошедших в финал. Звонила им, представляясь сотрудницей телеканала, и предлагала свою помощь. Своим жертвам она объясняла, что есть договоренности с режиссерами, и перспективных музыкантов могут "довести до финала" за некоторую плату. Необходимость оплаты объясняла колебаниями курсов валют. За деньги от 4 до 28 тысяч рублей она обещала оригинальную песню, дополнительные репетиции, съемки видеоклипа.

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- При разговоре с собеседником она подчеркивала свою значимость в руководстве медиахолдинга. Переговоры велись по телефону и с помощью мессенджеров, - рассказала Ирина Волк.

В полиции подчеркивают профессиональную "работу" пожилой женщины: в беседах с музыкантами она демонстрировала отличное знание предмета, хорошую реакцию на "острые вопросы" и бурную фантазию. У собеседников не было сомнений в ее возможностях. Примечательно, что в соцсетях она общалась с пострадавшими от имени мужчины. Сама себя пожилая женщина называет "профессиональной мошенницей", говорит, что первая судимость по этой статье была у нее в конце 80-х годов прошлого века.

Обман обнаружился, когда один из не попавших в финал участников конкурса, заподозрив неладное, записал телефонный разговор с ней, и отправил запись в службу безопасности телеканала. Была также жалоба в полицию девушки из Тульской области.

Предварительно в сети этой "профи" попались четверо музыкантов из Москвы, Тюмени и Воронежа. По словам Ирины Волк, сотрудниками полиции совместно со службой безопасности телеканала выявлена криминальная схема. Ведется предварительное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства злоупотребления доверием и хищения денег.

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