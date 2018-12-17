Новости

Тренер "Лиона": Нам помогло удаление Головина 13:04
Invalidka: в Британии выставили на продажу советскую "инвалидку" 13:02
В Кремле регламентировали размер плакатов на пресс-конференцию Путина 13:01
Суд оштрафовал мужчину, поднявшего на руки росгвардейца в метро 12:55
Потерявшая на съемках "Обители зла" руку дублерша требует деньги 12:55
Первый "Каракурт": Балтфлот получил новейший ракетный корабль "Мытищи" 12:53
Спрос на онлайн-покупку продуктов вырос на 70% 12:48
Лавров: Не ощущаю себя фантазером 12:47
Лукашенко призвал не допускать расточительства и считать каждую копейку 12:45
Родные "Мисс Россия" рассказали о ее участии в "Мисс Вселенная" 12:42
Роспотребнадзор внедрит систему проверки качества питания к 2020 году 12:41
Олег Кожемяко сделал первые заявления после выборов 12:30
Совет по защите семьи и детей обсудит воспитание подрастающего поколения 12:29
С обвиняемых по "сямозерскому делу" потребовали сотни миллионов 12:28
В Красноярске установят памятник Хворостовскому за 13,6 млн рублей 12:28
Toyota выпустит оберточную бумагу для подарков 12:27
Лавров: Мы не позволим нападать на наших союзников 12:20
Лавров: России отказали в ответе по делу Скрипалей 12:20
Названа причина обрушения завода в Дзержинском 12:18
Бабушка из Тульской области обманула конкурсантов "Новой звезды" 12:18
В Кисловодске женщина умерла после отказа врача в госпитализации 12:18
Более ста управляющих компаний лишились лицензий в Москве в 2018 году 12:16
В Тюмени пять человек пострадали в ДТП с автобусами 12:15
Совфед примет закон об уполномоченных по правам ребенка в осеннюю сессию 12:15
Кот-оракул Ахилл посетил премьеру оперы в Эрмитажном театре 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
17.12.2018 12:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Более ста управляющих компаний лишились лицензий в Москве в 2018 году

Текст: Иван Пышечкин

Лицензии были отозваны у 120 управляющих организаций Москвы, которые не работали дольше полугода, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Самарской области начали зачищать рынок ЖКХ от недобросовестных УК

"Мосжилинспекция проводит активную работу по наведению порядка на рынке оказания услуг по управлению многоквартирными домами, отзывая лицензии у организаций, не осуществляющих деятельность более 6 месяцев", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, большая часть УК, у которых отозваны лицензии, сейчас не управляют домами. В июле 2018 года Мосжилинспекция получила право обращаться в Арбитражный суд с заявлением об аннулировании лицензий тех организаций, которые не управляют многоквартирными домами дольше 6 месяцев.

По словам Бирюкова, сейчас в Москве продолжают работать более 550 УК.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реформа ЖКХ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦИК: Олег Кожемяко побеждает на выборах в Приморье
Названа причина обрушения завода в Дзержинском
Госкомпании перейдут на российский софт
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок