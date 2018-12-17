Более ста управляющих компаний лишились лицензий в Москве в 2018 году

Лицензии были отозваны у 120 управляющих организаций Москвы, которые не работали дольше полугода, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мосжилинспекция проводит активную работу по наведению порядка на рынке оказания услуг по управлению многоквартирными домами, отзывая лицензии у организаций, не осуществляющих деятельность более 6 месяцев", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, большая часть УК, у которых отозваны лицензии, сейчас не управляют домами. В июле 2018 года Мосжилинспекция получила право обращаться в Арбитражный суд с заявлением об аннулировании лицензий тех организаций, которые не управляют многоквартирными домами дольше 6 месяцев.

По словам Бирюкова, сейчас в Москве продолжают работать более 550 УК.