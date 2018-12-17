Число погибших в Дзержинском выросло до трех

Количество погибших при обрушении завода в подмосковном Дзержинском выросло до трех. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В списках пострадавших сейчас - четыре человека. Есть ли еще люди под завалами, уточняется. На месте ЧП работают усиленные подразделения спасателей. Задействовано 35 спасательных машин, более 100 работников экстренных служб. У обрушенного корпуса дежурят врачи, прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета.

Ранее "РГ" писала, что на заводе ООО "Техногрупп" на улице Академика Жукова обрушилась крыша производственного корпуса. В этот момент внутри находились работники. Площадь обрушения составила 170 квадратных метров.