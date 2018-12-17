Доходный дом Быковой признали объектом культурного наследия

Доходный дом купчихи Натальи Быковой внесен в реестр объектов культурного наследия, сообщается на портале мэра Москвы.

Здание, расположенное недалеко от Чистопрудного бульвара, было построено в начале XX века по проекту архитектора Ивана Кондратенко. Дом преимущественно выполнен в стиле модерн.

"Дом на улице Жуковского - уникальный памятник, играющий важную роль в облике всего района. Изюминкой здания является интерьер парадного входа, который сохранился до наших дней в первозданном виде", - рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.