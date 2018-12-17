Из скандального спектакля "#ПроКалугу" убрали ненормативную лексику

В Калуге завершился Международный театральный фестиваль "Новые люди", в котором приняли участие коллективы не только из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Костромы и Ярославля, но и из Великобритании, Бельгии и Италии. Резонанс вызвала премьера документального спектакля Талгата Баталова "#ПроКалугу".

Режиссер пригласил калужан стать участниками этого проекта и как бы самим сделать спектакль про свой город. Постановка построена на реальных монологах сегодняшних жителей Калуги, напоминает форум или чат в соцсетях. Группа немолодых калужанок реагирует улыбками - похоже, что актеры озвучивают городские легенды и сплетни.

Режиссер пригласил калужан как бы самим сделать спектакль про свой город

Откровенный разговор про снос старых зданий и рынка, трогательная история про влюбленных стариков, смешная - о мечтателях за рюмкой. По сцене летают бутылки из-под пива с надписью "Калуга", изображая ракеты: "И это все, чем прославилась Калуга?".

"Чем дальше я от Калуги, тем мне лучше, потому что - это г...е болото. Калуга - это болото! Те, кто мечтают свалить, у них осталось что-то хорошее, остальные - это уже падаль", - звучит со сцены. Удивительно, но при всей неоднозначности высказываний в конечном итоге вдруг понимаешь, что тебе нравится этот город.

И это общее мнение: перед спектаклем зрителям раздали камни, которыми, уходя, надо было проголосовать - хочется здесь жить или нет? Три из четырех легли в корзину положительных отзывов.

Страсти разгорелись до такой степени, что организаторы фестиваля выступили с открытым письмом. "После премьерного показа создатели спектакля и дирекция фестиваля пришли к выводу, что ненормативную лексику можно исключить. При этом спектакль мы считаем достойным внимания публики, и для нас очень важно получить обратную связь от калужан", - говорится в письме.

В последний день фестиваля спектакль "#ПроКалугу" прошел без мата.