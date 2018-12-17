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17.12.2018 23:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спросили у родителей

Как Москва помогает детям-инвалидам и инвалидам с детства
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7747 (284)
В столице проживает около 40 тысяч детей-инвалидов. И хотя город старается создать все условия для их реабилитации, но так ли он это делает, что ожидают от него семьи, в которых воспитываются такие дети? Выяснить это посчитал для себя руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян на IV съезде семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства.

- Диалог между родителями и властью необходим. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу решать все проблемы только при участии их родителей этих детей, - подчеркнул он в своем выступлении.

Он напомнил, что в Москве сейчас работают 11 реабилитационных центров, а к 2019 году их откроют в каждом административном округе. Особенно важна выездная реабилитация в специализированных санаториях. В частности, в текущем году порядка 10,5 тысячи ребят или вдвое больше, чем год назад, смогли отправиться в здравницы Краснодарского края и Крыма. Всего по оценкам главы департамента, в этом году услуги по социальной реабилитации получили порядка 30 тысяч человек.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Но остается еще важный вопрос - всем ли детишкам, у которых в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (адаптации) прописаны реабилитационные мероприятия, эти услуги реально оказаны? "По нашим данным, 95% из числа обратившихся за путевками получили их. Меня волнует, почему не воспользовались этими услугами остальные 5%? Не хотят родители этих детей? Неблагополучные семьи? Или сами родители тяжело больны и не могут позаботиться о детях?" - говорил Владимир Петросян, пообещав, что обязательно выяснит реальную ситуацию.

Активно обсуждался на съезде и вопрос образования детей-инвалидов. В московских школах сейчас проходят обучение 27,5 тысячи таких ребят. Еще более 2 тысяч учащихся - в 8 специализированных реабилитационно-образовательных учреждениях. По словам Марины Смирницкой, заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы, какую форму обучения выбрать для ребенка, решают сами родители. На выбор у них есть коррекционная школа, общеобразовательная школа или ресурсные школы - их в столице 61. Кроме того, они могут предпочесть инклюзивное образование или дистанционное.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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