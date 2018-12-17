Мэрия Орла решила отказаться от стопроцентного питания школьников

Мэрия Орла предложила изменить порядок организации питания учеников и ввести адресную помощь для нуждающихся. Причиной стали трудности с бюджетным финансированием и мнение родителей.

Как пояснил "РГ" заместитель главы городской администрации Екатерина Данилевская, 100-процентное питание школьников оплачивается из бюджета и является формой социальной поддержки. По 50 процентов средств вносят из областной и муниципальной казны. Город не всегда находит деньги, из-за чего растут долги перед поставщиками.

Бюджет на 2019 год будет дефицитным. Поэтому мэрия предложила предоставлять питание только тем ученикам, которые в нем нуждаются. Произойти это может впервые в новейшей истории региона.

- Это могут быть такие категории учеников, как дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся под опекой, а также дошкольники из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - сообщила Екатерина Данилевская. - Для них питание должно быть бесплатным.

Школьное меню составлено из расчета 40 рублей в день на одного ученика и 58 рублей для детей, посещающих группы продленного дня. Этого недостаточно, что тоже стало аргументом в пользу введения адресного питания.

В мэрии рассказали, что в школах провели соцопрос. В нем приняли участие почти 90 процентов родителей - около 29 тысяч человек. Анкетирование показало, что 86 процентов учеников посещают столовые. И только 14 процентов приносят еду из дома или покупают ее в буфете.

Лишь 46 процентов родителей считают, что школьная еда нравится их детям. Более 60 процентов из них поддержали идею изменения механизма, а 66 процентов выразили готовность оплачивать питание своего ребенка.

- Родители, с которыми я общался, просили пересмотреть меню и сделать питание более качественным, но делать его платным для всех недопустимо, - сказал глава администрации Орла Александр Муромский. - Пожелания родителей говорят о том, что переход на адресное питание является оптимальным решением.

По словам градоначальника, будут созданы группы контроля качества питания. В них войдут представители родительских комитетов, пригласят туда и сотрудников Роспотребнадзора. Именно это ведомство согласовывает школьное меню. На 2019 год оно составлено исходя из тех же 40 и 58 рублей в день.

- На сегодняшний день в бюджете Орла нет денег даже на первостепенные нужды, - считает депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков. - Не хватает средств не только на питание школьников, но и на оплату коммунальных платежей учреждений образования.

Так, в этом году из-за долгов по "коммуналке" были заблокированы счета детсадов и школ. Только в августе в бюджете нашли средства на погашение задолженности, и счета разблокировали. Начало учебного года было под угрозой срыва.

Чиновники пока не называют точных сроков перехода на адресное питание. Решающее слово остается за депутатами. По словам спикера городского парламента Василия Новикова, инициатива еще обсуждается. Не все нардепы ее поддержали. По их мнению, введение адресного питания может ненароком разделить детей на социальные группы и рассорить родителей.