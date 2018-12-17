МГУ стал лидером рейтинга вузов по гуманитарным направлениям

МГУ им. Ломоносова стал лидером среди российских вузов в предметных рейтингах по гуманитарным и социальным наукам по версии рейтингового агентства Round University Ranking (RUR).

"В области социальных наук безусловный лидер МГУ им. М. В. Ломоносова, перешел из "Золотой лиги" (184-я позиция) в высшую "Алмазную лигу" (51-е место в 2018). Занявший третью строчку в России Томский государственный университет перешел из третьей сотни (245-е место в 2017) во вторую (166-е в 2018 году). Санкт-Петербургский госуниверситет переместился с 320-й на 168-ю позицию", - цитирует материалы рейтинга ТАСС.

Впервые в рейтинг RUR по социальным наукам вошла Российская экономическая школа, которая сразу закрепилась на втором месте среди университетов России и 111-й позиции в мире.

В области гуманитарных наук МГУ поднялся со 121-й на 82-ю позицию. Второе место занял Томский госуниверситет, который с прошлого года прибавил шесть позиций, заняв 174-е место в мире против 180-го в 2017-м. Замыкающий тройку лидеров СПбГУ переместился из "Серебряной" в "Золотую лигу", заняв 182-е место в мире (в прошлом году - 211-е).

Рост российской высшей школы в глобальных рейтингах говорит о системном усилении влияния отечественного высшего образования в мире, его узнаваемости, считают эксперты RUR. По их мнению, этот процесс - прямое следствие реализуемых в последние годы федеральных программ развития университетов, и, в первую очередь, проекта "5-100".

Справка

Round University Ranking (RUR) - международный рейтинг университетов, который оценивает деятельность 1030 ведущих университетов из 85 стран на протяжении уже девяти лет. Вузы ранжируют по 20 индикаторам, измеряющими четыре направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.