Морозы в Москве окрепнут до 23 градусов

Мощный блокирующий антициклон установил в столичном регионе морозную погоду на 5,4 градуса ниже климатической нормы для этого времени года.

Как пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, практически до конца этой недели погода будет соответствовать самым холодным дням года, которые обычно бывают в конце января.

В ближайшую ночь в Подмосковье ожидается минус 15-20 градусов, в Москве - минус 15-17 градусов, в центре города - минус 10-12 градусов. Завтра, 18 декабря, днем в Москве минус 10-12 градусов, в Подмосковье от минус 8 до минус 13 градусов.

19 и 20 декабря будет еще холоднее: ночью в столице минус 13-15, по области - минус 13-18, местами до минус 23 градусов. Днем в столице будет минус 9-11 градусов, по области - 9-14 ниже нуля. Если верить народным приметам, то придут так называемые Никольские морозы (19 декабря православные христиане чтят память святого Николая Чудотворца). 21 и 22 декабря в столичном регионе ночью минус 13-18, днем - минус 9-14 градусов.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, достаточно морозная погода сохранится в Москве и области вплоть до 27 декабря. Антициклон очень устойчивый, препятствующий проникновению в центр теплых и влажных циклонов с Атлантики. Единственный плюс в том, что практически все эти дни будут солнечно и практически без осадков.