Мошенники пытались продать 15 тысяч тонн поддельных моторных масел

Незаконное производство поддельных горюче-смазочных материалов остановили подмосковные сотрудники Управления экономической безопасности подмосковной полиции. На территории промышленной зоны Электрогорска они обнаружили цех по изготовлению контрафактного моторного масла под брендами известных торговых марок. И, разумеется, склад готовой продукции.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что работы велись в промышленных масштабах. По ее словам, "обнаружена автоматизированная линия по розливу и фасовке моторного масла, более 15 тонн нефтепродуктов, свыше 6 тысяч упаковок готовой к реализации продукции, фирменная пластиковая тара и этикетки различных брендов".

Разливали поддельное моторное масло 9 приезжих ближнего зарубежья. По сути - незаконные мигранты, которые не имели разрешения на работу. Впрочем, их стоить пожалеть - бедные и несчастные люди, работали в скотских условиях и здесь же, в цеху, жили, в абсолютной антисанитарии и холоде. Их и в самом деле пожалели, не стали арестовывать, а оштрафовали на пять тысяч рублей каждого и выдворили из России. Хотя могли за них взяться всерьез - суммировать ущерб официальных носителей брендов и вред, который они нанесли автомобилистам своей поддельной продукцией. Только правообладателям, по словам Татьяны Петровой, ущерб нанесен на 8 миллионов рублей. А потерять свободу по статье УК РФ "Покушение на незаконное использование средств индивидуализации товаров" они могли на 6 лет. Впрочем, организаторы этого незаконного производства как раз и сядут на этот срок.