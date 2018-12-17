Один человек погиб при обрушении ангара в Дзержинском

В результате трагедии в подмосковном Дзержинском погиб один человек и еще двое остаются под завалами. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Также в главке сообщили, что на данный момент пострадавших - пятеро. Разбор завалов продолжается. По предварительным данным, все раненые - рабочие предприятия, на территории которого произошло обрушение. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК. Следственный отдел города Люберцы начал проверку.

Ранее "РГ" сообщала, что в доме N2 на улице Академика Жукова обрушилась кровля на площади 170 квадратных метров. Сейчас к месту ЧП направлена дополнительная техника. Пока задействовано 19 спецмашин, разбирать завалы продолжают 58 спасателей.

Известно, что обрушившееся здание - производственный ангар. Он находится на территории, принадлежащей ООО "Техногрупп".