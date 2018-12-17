Определены самые популярные рестораны у владельцев проездных "Тройка"

Чаще всего бонусы с карт "Тройка", зарегистрированных в городской программе лояльности, копят в "Шоколаднице", "Нияме" и "Бургер Кинге". В столичном метрополитене подвели первые итоги работы бонусного проекта.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Московского метрополитена, также на карты копят баллы в онлайн-гипермаркетах OZON.ru и AliExpress, аптеках "36,6", клиниках "МЕДСИ", оптиках "Линзмастер", а также в магазинах одежды и обуви - kari, "Спортмастер", Lamoda и Elena Furs.

Напомним, баллы можно использовать, в том числе, для оплаты поездок в общественном транспорте.

Зарегистрировать свою "Тройку" для участия в бонусной программе можно на сайте gorodtroika.ru или в мобильном приложении "Город"