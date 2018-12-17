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17.12.2018 14:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Останки советских солдат захоронили под Можайском

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Константин Завражин
Уж сколько лет прошло после Великой Отечественной войны, а под Москвой до сих пор ежегодно перезахоранивают останки советских солдат, найденные поисковыми отрядами в местах боевых действий. Не стал исключением и год нынешний - на мемориальном кладбище у деревни Ельня, что находится в Можайском районе Подмосковья, в братской могиле обрели покой останки еще семи красноармейцев, погибших в боях с фашистскими захватчиками.

Морозный декабрь, когда на лету замерзает дыхание, наверное, не самое подходящее время для таких мероприятий. Но перезахоронение под Ельней традиционно приурочено к годовщине контрнаступления советских войск в битве за Москву, а война подходящего времени никогда и не выбирала. Почему Ельня - тоже понятно. Именно здесь проходил передний край Можайского укрепрайона, где осенью 1941 года красноармейцы шесть дней в боях удерживали наступление передовых частей полевой дивизии СС "Рейх". Эта шестидневная задержка позволила Советскому командованию выиграть время для укрепления ближних подступов к столице. Поэтому бои под Ельней историки называют начальным этапом битвы за Москву, которая в этом году отмечает уже 77-ю годовщину.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В 2004 году в окрестностях Ельни начал работать поисковый отряд "Рубеж" Можайского районного отделения Всероссийской общественной организации "Боевое братство". Тогда же в деревне был заложен храм-часовня во имя Покрова Пресвятой Богородицы. А с 2005-го на местном мемориальном кладбище начали захоранивать останки бойцов, поднятых поисковиками. "Мы ежегодно выходим на поиски в окрестности Можайска, чтобы приблизить Великую Отечественную войну к ее логическому завершению", - говорит командир поискового отряда Дмитрий Писаренко. Для него и его товарищей она закончится тогда, когда будет найден последний боец. Сегодня на мемориальном кладбище Ельни лежат останки 123 красноармейцев. И только восемь из них опознаны.

"Можайская земля всегда служила примером того, как стойко нужно переживать трудности", - отметила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина. Она добавила, что мемориальный комплекс в Ельне в настоящий момент реставрируется силами главного управления по информационной политике и с помощью благотворителей, в число которых, к слову, входят два федеральных издания - "Российская газета" и "Комсомольская правда". Реставрационные работы здесь будут полностью завершены ко Дню Победы. "Это уже 12 мемориал, который мы реставрируем совместно с муниципальными, областными и федеральными СМИ. И хочу всех заверить - не последний", - сказала Звягина.

"В Подмосковье ведется большая работа по сохранению наследия Великой Отечественной войны, - подчеркнул заместитель генерального директора ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Андрей Першин, также приехавший в Ельню. - Продолжайте. А мы будем рассказывать об этом нашим читателям".

...На свежее захоронение яркими брызгами легли красные гвоздики.

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