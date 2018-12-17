Поднявший в метро росгвардейца приговорен к штрафу в 20 тыс. рублей

Мещанский районный суд Москвы признал виновным жителя столицы Исляма Малекова по части 1 статьи 318 УК РФ - в применении насилия в отношении представителя власти, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

В прениях сторон прокурор просил приговорить обвиняемого к одному году лишения свободы условно.

Оглашая приговор, судья Оксана Горюнова сообщила, что суд не установил обстоятельств, отягчающих вину Малекова, и посчитал, что его исправление возможно без реального лишения свободы.

Свою вину осужденный так и не признал. По его словам, он просто обознался, думая, что схватил своего знакомого.

Напомним, инцидент произошел 6 мая на станции "Сухаревская" Московского метрополитена. По данным следствия, Малеков, "умышленно желая воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка, подошел сзади к сотруднику Росгвардии, находящемуся в форменном обмундировании и являющимся представителем власти, обхватил его руками, демонстративно сковав его движения, и пронес по вестибюлю станции".

Причем руки служивого были заблокированы, и поэтому он был лишен возможности сопротивляться. Обвинение было предъявлено на основе двух видеозаписей, которые можно легко найти в интернете.

Потерпевший сотрудник Росгвардии Александр Матвеев рассказал суду, что Малеков извинялся, когда его отвели в комнату полиции. Но сделал это, по словам пострадавшего, неискренне. Он также сообщил, что физически ему не было больно. А вот то, что выложили видео в интернет, доставило ему моральный вред. По словам адвоката осужденного, приговор будет обжалован.