Рухнувшая кровля цеха в Подмосковье унесла жизни троих человек

Новости

Орешкин оценил влияние действий ЦБ на инфляцию и экономику 21:04
В Крыму марафонец из Москвы завершил 190-километровый пробег 21:03
Юрий Пилипенко переизбран президентом Федеральной палаты адвокатов РФ 20:44
В центре Москвы загорелся грузинский ресторан 20:31
Тимошенко обвинила Порошенко в попытке "украсть" газотранспортную систему 20:24
Сборы страхового рынка по итогам года составят 1,5 триллиона рублей 20:18
Мазут, зерно и черные металлы на экспорт будут возить по спецтарифам 20:05
В Госдуме прокомментировали призывы США к новым санкциям против РФ 19:57
Определены самые популярные рестораны у владельцев проездных "Тройка" 19:34
Путин рассмотрит вопрос о предновогодней амнистии 19:28
РФ будет противодействовать увеличению присутствия США в Черном море 19:10
Новый Mercedes-Benz CLA: первое изображение и официальная информация 18:49
Полиция Кореи арестовала дилеров, ввозивших нелегальных мигрантов из РФ 18:48
Путешественник из Казани исследовал дно священного колодца майя 18:45
Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы 18:38
Российские военные получат противоспутниковый комплекс в 2019 году 18:20
Сборной России по биатлону не помешали покинуть Австрию 18:18
В США нашли неизвестного рогатого ящера 18:10
Объявлен план "Перехват" после стрельбы около Останкинской башни 18:03
Папирус ценой 2,75 миллиона евро признали подделкой 18:00
В "Ленинграде" прокомментировали вероятность поездки на "Евровидение" 17:55
СМИ сообщили о значительном улучшении состояния Шумахера 17:46
В МИД РФ возмущены отказом во въезде в Латвию российскому историку 17:42
Первая подлодка проекта "Лада" превзошла по скрытности "черные дыры" 17:41
Названа дата начала продажи билетов на поезда через Крымский мост 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
17.12.2018 19:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крышу снесло

Рухнувшая кровля цеха в Подмосковье унесла жизни троих человек
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
Трое погибших и 14 человек пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии в реанимации, - таким оказался итог техногенной аварии в подмосковном Дзержинском.

По предварительным данным, все пострадавшие - рабочие предприятия завода железобетонных изделий, где шел ремонт в одном из производственных сооружений. Люди попали под завал, когда обвалилась крыша примерно на половине общей площади пустовавшего цеха. Следствие пока воздерживается от названия причин и версий произошедшего. Однако для свидетелей аварии картина совершенно ясна. Крыша просто не выдержала неквалифицированного ремонта. То есть можно говорить и о нарушении техники безопасности при проведении ремонтных работ, и всего технологического процесса. В общем, похоже, как предполагают специалисты, системная болезнь - бригада и материалы подешевле, работа тяп-ляп.

То ли неправильно были выбраны стройматериалы для несущих конструкций, то ли неверно рассчитана нагрузка на них, но ситуация, по словам очевидце,в развивалась таким образом. В момент обрушения трое рабочих, которые были наверху, укладывали утеплитель. До этого должны были ремонтировать перекрытия. Эти трое при падении и стали единственными жертвами, а все пострадавшие оказались среди тех, кто работал внутри цеха.

Несмотря на то что общая площадь обрушения была всего 170 квадрантных метров, МЧС для разбора завалов пришлось привлекать большие силы. В условиях низких температур дорога была каждая минута, и действовать надо было быстро.

Закончено следствие по делу об обрушении кровли на уральском заводе

Оперативно подоспели пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Московской области, а также дежурные группы Ногинского спасательного центра, Центра проведения работ особого риска "Лидер" и отряда "Центроспас" с кинологическими расчетами. Быстро подогнали 2 автокрана и 2 фронтальных погрузчика и таким образом освободили зажатых и замерзающих людей из-под того, что несколькими минутами ранее было крышей.

По сообщениям пресс-службы МЧС России, к ликвидации последствий были в общей сложности привлечены 246 человек и 40 единиц техники.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали призывы США к новым санкциям против РФ
Песков назвал цель перехода на отечественный софт
СК возбудил дело после гибели рабочих в Дзержинском
Бабиков выступит на этапе Кубка мира в Чехии
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок