Рухнувшая кровля цеха в Подмосковье унесла жизни троих человек

Трое погибших и 14 человек пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии в реанимации, - таким оказался итог техногенной аварии в подмосковном Дзержинском.

По предварительным данным, все пострадавшие - рабочие предприятия завода железобетонных изделий, где шел ремонт в одном из производственных сооружений. Люди попали под завал, когда обвалилась крыша примерно на половине общей площади пустовавшего цеха. Следствие пока воздерживается от названия причин и версий произошедшего. Однако для свидетелей аварии картина совершенно ясна. Крыша просто не выдержала неквалифицированного ремонта. То есть можно говорить и о нарушении техники безопасности при проведении ремонтных работ, и всего технологического процесса. В общем, похоже, как предполагают специалисты, системная болезнь - бригада и материалы подешевле, работа тяп-ляп.

То ли неправильно были выбраны стройматериалы для несущих конструкций, то ли неверно рассчитана нагрузка на них, но ситуация, по словам очевидце,в развивалась таким образом. В момент обрушения трое рабочих, которые были наверху, укладывали утеплитель. До этого должны были ремонтировать перекрытия. Эти трое при падении и стали единственными жертвами, а все пострадавшие оказались среди тех, кто работал внутри цеха.

Несмотря на то что общая площадь обрушения была всего 170 квадрантных метров, МЧС для разбора завалов пришлось привлекать большие силы. В условиях низких температур дорога была каждая минута, и действовать надо было быстро.

Оперативно подоспели пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Московской области, а также дежурные группы Ногинского спасательного центра, Центра проведения работ особого риска "Лидер" и отряда "Центроспас" с кинологическими расчетами. Быстро подогнали 2 автокрана и 2 фронтальных погрузчика и таким образом освободили зажатых и замерзающих людей из-под того, что несколькими минутами ранее было крышей.

По сообщениям пресс-службы МЧС России, к ликвидации последствий были в общей сложности привлечены 246 человек и 40 единиц техники.