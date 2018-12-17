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17.12.2018 21:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Классный штурм

Школьник разработал пособие для учителей
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
На Всероссийском форуме профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ", который прошел в Ярославле, полтысячи увлеченных точными и естественными науками старшеклассников из всех регионов страны решали реальные производственные задачи от ведущих российских компаний.

Возможностей для "мозгового штурма" было предостаточно: для ребят открылись лаборатории по технологиям материалов, движения, энергии, здоровья, космоса, информационным. Кто-то создавал мобильное приложение для управления электросетями микрорайона, интеллектуальную систему управления ГЭС или делал расчет энергосистемы модели острова Русский. Кто-то конструировал солнечные батареи микроспутников, придумывал способы борьбы с космическим мусором. А кто-то разрабатывал не только робот-планетоход, но и антропоморфного робота-водителя...

16-летняя Анна Арчибасова из Белгорода на "ПроеКТОрии" не новичок. В активе этой хрупкой девушки уже есть изобретение, позволяющее определить тип и мощность подключенного к электросети оборудования. Разработка поддержана крупнейшей энергетической компанией.

- Это устройство показывает, какие приборы включены в сеть и какую мощность они потребляют, - рассказывает Аня. - В приложении для смартфона видно, сколько "съедают" лампочки или микроволновка. А вне дома можно увидеть, какие электроприборы остались включены в сеть.

Фото: пресс-служба IPQuorum
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Интересно, что техническими науками Аня, прежде увлекавшаяся рисованием и игрой на скрипке, активно занялась всего два года назад: решила попробовать. "Проба" оказалась столь успешной, что девушка полностью погрузилась в ту же физику.

А вот одиннадцатиклассника Тимура Якшимбетова из города Радужный ХМАО привела в науку классная руководительница Алена Дикая. В "знак благодарности" Тимур сделал ни много ни мало - учебное пособие для... учителей: цифровую карту безопасности, позволяющую в очень доступной форме объяснять школьникам, что можно, а чего не стоит делать в интернете и как не стать жертвой киберпреступников.

Учителя на "ПроеКТОрии" участвовали в конкурсе "Авторские уроки будущего". Одному из победителей - Айдару Гайнетдинову из Казани всего 25 лет. Он убежден, что ребят надо вовлекать в решение не абстрактных, а именно реальных задач. Кстати, педагогических "корочек" у Айдара нет - по специальности он инженер-теплоэнергетик. "В школе нужны специалисты разных профилей. Я преподаю физику, математику, но делаю упор на инжиниринг", - говорит преподаватель.

Между тем

Текст: Тимур Алиев

12-летний Магомед Кагиров из Махачкалы стал победителем Всемирных соревнований по ментальной арифметике в Малайзии, в которых участвовали около 15 тысяч детей из 80 стран в возрасте от четырех до 14 лет. Команда России была представлена 27 участниками из 12 городов. Ребята выглядели очень достойно, заняв одно первое место, семь вторых и пятнадцать третьих. Ментальной арифметикой Магомед начал заниматься всего три года назад, но уже удостоился высших наград Всероссийского чемпионата в Москве и Северо-Кавказского первенства в Грозном. Победитель отмечает, что ментальная арифметика - не только умение быстро считать в уме: "Это хорошая тренировка для мозга. Арифметика увеличивает объем памяти, развивает различные полезные навыки".

Подготовил Тимур Алиев

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