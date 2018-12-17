Суд оштрафовал мужчину, поднявшего на руки росгвардейца в метро

Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу Исляма Малекова, который на руках пронес сотрудника Росгвардии по вестибюлю метро "Сухаревская". Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Малекову предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Согласно приговору суда, мужчина должен выплатить 20 тысяч рублей штрафа.

По версии следствия, весной этого года, а именно 6 мая, Малеков на станции метро "Сухаревская" подошел сзади к сотруднику Росгвардии, обхватил руками и пронес его по вестибюлю станции. Таким образом он умышленно воспрепятствовал законной деятельности по охране общественного порядка.