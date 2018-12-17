В ближайшие полгода в столице откроется еще десять новых станций метро. Две из них - "Беломорская" на зеленой ветке и "Савеловская" на Большой кольцевой линии - могут принять первых пассажиров до Нового года. Такими планами с журналистами поделился глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, за первые десять месяцев уходящего года введены в эксплуатацию рекордные 32 километра линий метро и 15 новых станций. В ближайших планах - открыть для пассажиров "Беломорскую" и "Савеловскую". Последнюю давно ждут и журналисты "Российской газеты" - редакция находится неподалеку от Савеловского вокзала, где рядом со станцией серой ветки появится еще одна. "Мы не хотели дотягивать со вводом в эксплуатацию до 31 декабря, поэтому намерены закончить все работы чуть раньше, - пояснил Бочкарев. - Если дата открытия сдвинется, то сделаем подарок москвичам на Новый год, как в прошлом году с "Ховрино". Следующий на очереди - участок Некрасовской линии, включающий четыре станции: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Если ничего не помешает строителям, пассажиры с этих станций поедут в начале следующего года. На новом отрезке Сокольнической ветки поезда возьмут пассажиров на борт в апреле - мае 2019 года. К этому времени строители обещают открыть в Новой Москве "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховую" и "Столбово".

Отдельно глава депстроя остановился на дорожной тематике. По словам Бочкарева, в этом году в городе завершено строительство 98 километров дорог и 52 искусственных сооружений: тоннелей, эстакад, мостов. Например, почти достроена Северо-Западная хорда. Последний участок с балочным мостом через канал имени Москвы завершат в будущем году, подчеркнул чиновник. Готова по большей части и Северо-Восточная хорда. Уже известно, что магистраль от Ярославского до Дмитровского шоссе построят за счет городского бюджета. "В основном этот участок пройдет либо в полосе отвода железных дорог, либо по границам бывших промышленных и производственных зон, - сказал Бочкарев. - Это в значительной части осложняет проект, но минимизирует неудобства для жителей". В 2019 году начнется строительство еще одной хорды - Юго-Восточной. Как ожидается, трасса соединит между собой шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, улицу Полбина, Третье транспортное кольцо, Курьяновский бульвар, Кантемировскую улицу и другие московские магистрали. Она дойдет до Новой Москвы и выйдет на строящуюся трассу Солнцево - Бутово - Варшавка.

В будущем году стартует и реконструкция восьми транспортных развязок на Московской кольцевой автодороге. Завершить работы строители собираются к концу 2022 года. Это развязки на МКАД, пересекающиеся с улицами Липецкой, Генерала Дорохова, Поляны, Верхними Полями, а также Бесединским, Алтуфьевским, Осташковским и Волоколамским шоссе.