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17.12.2018 15:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Брянске высокопоставленный полицейский арестован за взятку

Текст: Элина Труханова (Брянск)

Брянского полицейского заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

Главного пристава Астраханской области задержали за взятку

В следственном управлении СК РФ по Брянской области сообщили, что в сентябре 2018 года заместитель начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД, который специализировался на выявлении налоговых преступлений, получил через посредника от некоего бизнесмена больше 2,2 миллиона рублей "за содействие".

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

- Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ, - рассказали в СК. - К оперативному сопровождению уголовного дела подключены сотрудники службы собственной безопасности полиции.

В ведомстве уточнили, что по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Преступления правоохранителей
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