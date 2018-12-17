В центре Москвы загорелся грузинский ресторан

Вечером в понедельник в центре Москвы произошел пожар на территории грузинского ресторана.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, возгорание произошло на Сретенке в доме №24/2 строение 1. Здесь, по данным открытых источников, находится популярное заведение общепита. Сигнал о происшествии проступил в 18:35. Очевидцы сообщили, что горит пристройка к кафе. Людей в этот момент там не было.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров. В 19:12 возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал.