В центре столицы появилась галерея дизайнерских елей

В центре Москвы, на площади перед ЦУМом, в понедельник открылась галерея новогодних елей. "Наряды" зимним красавицам подобрали известные российские дизайнеры.

По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, на Кузнецком Мосту установлено восемь елей. У каждой - свой дизайн, но объединяет их общая тема: театр и сюжеты из знакомых всем литературных произведений. Украшения новогодним деревьям придумали именитые дизайнеры. Например, Галина Юдашкина оформила елку в русском стиле. "Мы повесили на ветки игрушки, вырезанные из дерева, - рассказала она. - Тут и женщины в национальных костюмах, венки с баранками и ягодами, усыпанные снегом".

Яну Расколову вдохновил заснеженный мир из сказки ее детства - "Морозко". На ели висят около ста серебряных звезд-снежинок, 60 больших и маленьких шаров этой же расцветки, в еще - 50 подвесок из бусин перламутрового цвета. Евгения Линович отдала должное русским классикам. На елочных шарах, например, появились портреты Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. И поэтические строки.

Дизайнер Игорь Чапурин выбрал сюжет "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери. "Елку украшают игрушки, которые напоминают о главных героях произведения, ставших в наши дни символами дружбы, красоты и мечты", - поделился он.

По словам организаторов фестиваля "Путешествие в Рождество", новогодние игрушки от дизайнеров в прошлом году приглянулись многим москвичам, поэтому на этот раз коллекцию выпустили большим тиражом и выставили на рождественском базаре. Вырученные деньги отправятся в благотворительные фонды.

Кстати

Благотворительный фонд "Живи" 19 декабря проведет на площади Революции мастер-классы, где всех желающих научат делать пряничные домики, елочные украшения и рождественские венки. Здесь же, но уже 22 декабря, можно будет оставить свой подарок для подопечных Фонда по борьбе с инсультом "ОРБИ". В этот же день на Тверском бульваре организуют сбор корма и других нужных вещей для центра реабилитации животных.