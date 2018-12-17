В центре столицы появилась галерея дизайнерских елей

Новости

Эрдоган: Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии 00:33
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию против нацизма 17.12.2018
Генассамблея ООН приняла Глобальный пакт о беженцах 17.12.2018
В РФ оценили приглашение российских бизнесменов на форум в Давосе 17.12.2018
Заседание украинского суда по трагедии в Одессе сорвали неизвестные 17.12.2018
Российский хоккеист Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ 17.12.2018
В Колумбии из плена освобождена внучатая племянница Габриэля Гарсиа Маркеса 17.12.2018
Орешкин оценил влияние действий ЦБ на инфляцию и экономику 17.12.2018
В Крыму марафонец из Москвы завершил 190-километровый пробег 17.12.2018
Юрий Пилипенко переизбран президентом Федеральной палаты адвокатов РФ 17.12.2018
В центре Москвы загорелся грузинский ресторан 17.12.2018
Тимошенко обвинила Порошенко в попытке "украсть" газотранспортную систему 17.12.2018
Сборы страхового рынка по итогам года составят 1,5 триллиона рублей 17.12.2018
Мазут, зерно и черные металлы на экспорт будут возить по спецтарифам 17.12.2018
В Госдуме прокомментировали призывы США к новым санкциям против РФ 17.12.2018
Определены самые популярные рестораны у владельцев проездных "Тройка" 17.12.2018
Путин рассмотрит вопрос о предновогодней амнистии 17.12.2018
РФ будет противодействовать увеличению присутствия США в Черном море 17.12.2018
Новый Mercedes-Benz CLA: первое изображение и официальная информация 17.12.2018
Полиция Кореи арестовала дилеров, ввозивших нелегальных мигрантов из РФ 17.12.2018
Путешественник из Казани исследовал дно священного колодца майя 17.12.2018
Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы 17.12.2018
Российские военные получат противоспутниковый комплекс в 2019 году 17.12.2018
Сборной России по биатлону не помешали покинуть Австрию 17.12.2018
В США нашли неизвестного рогатого ящера 17.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
17.12.2018 23:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Восемь красавиц

В центре столицы появилась галерея дизайнерских елей
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7747 (284)
В центре Москвы, на площади перед ЦУМом, в понедельник открылась галерея новогодних елей. "Наряды" зимним красавицам подобрали известные российские дизайнеры.
Ели на Кузнецом Мосту украшали известные дизайнеры. В оформлении использовали темы театра и литературы. Фото: mos.ru Ели на Кузнецом Мосту украшали известные дизайнеры. В оформлении использовали темы театра и литературы. Фото: mos.ru
Ели на Кузнецом Мосту украшали известные дизайнеры. В оформлении использовали темы театра и литературы. Фото: mos.ru

По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, на Кузнецком Мосту установлено восемь елей. У каждой - свой дизайн, но объединяет их общая тема: театр и сюжеты из знакомых всем литературных произведений. Украшения новогодним деревьям придумали именитые дизайнеры. Например, Галина Юдашкина оформила елку в русском стиле. "Мы повесили на ветки игрушки, вырезанные из дерева, - рассказала она. - Тут и женщины в национальных костюмах, венки с баранками и ягодами, усыпанные снегом".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
В Подмосковье срубили новогоднюю ель для Кремля

Яну Расколову вдохновил заснеженный мир из сказки ее детства - "Морозко". На ели висят около ста серебряных звезд-снежинок, 60 больших и маленьких шаров этой же расцветки, в еще - 50 подвесок из бусин перламутрового цвета. Евгения Линович отдала должное русским классикам. На елочных шарах, например, появились портреты Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. И поэтические строки.

Дизайнер Игорь Чапурин выбрал сюжет "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери. "Елку украшают игрушки, которые напоминают о главных героях произведения, ставших в наши дни символами дружбы, красоты и мечты", - поделился он.

По словам организаторов фестиваля "Путешествие в Рождество", новогодние игрушки от дизайнеров в прошлом году приглянулись многим москвичам, поэтому на этот раз коллекцию выпустили большим тиражом и выставили на рождественском базаре. Вырученные деньги отправятся в благотворительные фонды.

Кстати

Благотворительный фонд "Живи" 19 декабря проведет на площади Революции мастер-классы, где всех желающих научат делать пряничные домики, елочные украшения и рождественские венки. Здесь же, но уже 22 декабря, можно будет оставить свой подарок для подопечных Фонда по борьбе с инсультом "ОРБИ". В этот же день на Тверском бульваре организуют сбор корма и других нужных вещей для центра реабилитации животных.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новый год
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали призывы США к новым санкциям против РФ
Песков назвал цель перехода на отечественный софт
СК возбудил дело после гибели рабочих в Дзержинском
Бабиков выступит на этапе Кубка мира в Чехии
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок