В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся морозы

В центр европейской территории пришел скандинавский антициклон, принесший с собой значительное похолодание.

Снег, сформировавшей в центральных регионах 10-сантиметровые сугробы, практически прекратился, но вместе с солнечной погодой пришли морозы. И довольно суровые для этого времени года.

Так в понедельник в столичном регионе будет солнечно, но довольно холодно: днем минус 10-15 градусов. В первой половине недели -18. А 19 декабря морозы сохранятся: по ночам будет минус 12-17, днем минус 9-14 градусов.

"Холодная погода продержится в Москве и области до середины следующей недели. Дальше мороз начнет постепенно ослабевать - на два-три градуса каждый день. Но до оттепели пока дело не дойдет", - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

До Поволжья дошел южный циклон с обильными снегопадами. Но задержится он ненадолго. После него начнётся похолодание - на севере Приволжского округа днем минус 2-7 градусов. А на юге - в Саратовской, Самарской области - днем до минус 6-8, ночью - минус 10-12 градусов.

По северу европейской территории будут проходить атмосферные фронты, которые принесут ветер. В Ненецком округе метель и гололед. По ночам минус 6-11 градусов, днем минус 4-9 градусов.

На юге европейской территории сохраняется неустойчивая погода. Мокрый снег и гололед. В районе Новороссийска ветер до 25 метров в секунду. В Ростовской и Волгоградской областях около нуля. На севере Волгоградской области до 6 мороза. В Краснодарском крае до 6 тепла, в районе Сочи до плюс 15 градусов. И это самая теплая точка на карте России.

Морозный антициклон, захвативший Сибирь еще в ноябре, продолжает разрушаться. Практически везде в Сибири будет идти снег различной интенсивности - от небольшого до умеренного. Порывистый ветер.

На юге Тюменской и в Омской областях небольшой снег и минус 6-11 градусов. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях снег, ветер, но не очень холодно - днем минус 2-8 градусов.

В центральных районах Красноярского края холодает. Днём минус 5-10 градусов. На юге немного теплее - минус 2-7 градусов. Сильный снег пройдет в Томской области. В Иркутской области минус 7-12 градусов. Небольшой снег в Забайкалье - днём минус 8-13 градусов. На Урале небольшой снег, днём минус 4-9 градусов. В Пермском крае минус 1-6 градусов.

Сильные морозы пришли на юг Дальнего Востока. В Амурской области ночью до минус 26, а днем до минус 17 градусов, что ниже климатической нормы. Жителям Хабаровского края тоже придётся одеваться потеплее. Ночью там минус 16-18, днём минус 9-12 градусов. Да и в Приморье днём минус 8, днём -минус 4 градуса.

Холодно не северо-востоке Якутии и на Чукотке. Здесь температура ниже климатический нормы. Ночью на Чукотке мороз до минус 30, а днем минус 25 градусов. В Якутии на северо-востоке ночью до минус 45, а днем до минус 35 градусов.