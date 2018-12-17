В Москве 19 парков открыли зимние горки

В Москве открылись первые зимние горки, уже сейчас покататься можно на 19 площадках, сообщает сайт столичной мэрии.

Спуски открыты в музее-заповеднике "Царицыно", а также в Измайловском, Бабушкинском, Гончаровском и Лианозовском парках. Кроме того, рабочие склоны находятся в парках "Митино", "Красная Пресня", парке Победы на Поклонной горе, "Кузьминках" и других парковых зонах. Для спуска понадобятся ледянка, санки или тюбинг.

Причем самая длинная горка длиной без малого 200 метров находится в "Сокольниках". Она относится ко всепогодному типу, что позволяет ей оставаться замерзшей даже в оттепель благодаря технологии намораживания льда. Уже скоро здесь будет работать траволатор для быстрой доставки катающихся к "вершине".

Спуск с 16 горок будет бесплатным. В их числе горки в парке "Дружба", Перовском, Воронцовском, Измайловском, Таганском и Лианозовском парках. Всего же в городе организуют 38 горок на территории 25 зон отдыха.