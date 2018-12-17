В Смоленске наградили лучших экспортеров года

В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске прошла церемония награждения победителей и финалистов ежегодного регионального конкурса "Лучший экспортер года".

Смоленские власти отметили дипломами и наградами предпринимателей, занимающихся производством экспортных товаров. По итогам конкурса победителями стали ООО "Гагаринский консервный комбинат", ИП Наталья Киба, ООО "Мебельный комбинат "Ярцево", ООО "Смоленский завод пластиковых изделий", ООО "Алвидпроф", ООО "Лазертаг", ООО "Грин Лайн".

В 2016 году в Смоленской области был создан региональный Центр поддержки экспорта, который ведет работу по предоставлению мер государственной поддержки экспортерам. За время существования Центра его услугами воспользовались более 750 субъектов малого и среднего предпринимательства, заключено 48 экспортных контрактов на общую сумму 255 миллионов рублей.

- В 2019 году Центр продолжит свою работу еще более интенсивно. На поддержку экспортеров Смоленской области из федерального бюджета Министерством экономического развития будет выделено более 50 миллионов рублей, что в 4 раза превышает объемы текущего финансирования, - сообщил участникам церемонии губернатор региона Алексей Островский.

В ближайшем будущем предприятия, оказывающие транспортные, строительные, туристические, медицинские, информационные и другие сервисные услуги иностранным покупателям, смогут воспользоваться государственной поддержкой для развития своего бизнеса в "экспортном" направлении. Это должно привести к значительному увеличению числа экспортеров и объема экспортируемой продукции.