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17.12.2018 15:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тамбове при пожаре погибли три человека

Текст: Элина Труханова (Тамбов)

В Тамбове из-за вспыхнувшего самодельного обогревателя погибли три человека.

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По информации ГУМЧС по Тамбовской области, пожар произошел ночью на 16 декабря в доме по проезду Планеристов регионального центра.

На его тушение потребовалось полтора часа. В результате возгорания сгорела крыша по всей площади дома, погибли три человека.

"Погибли 59-летняя женщина и двое мужчин 52 и 59 лет. Для отопления хозяева использовали самодельное обогревательное устройство", - цитирует агентство Интерфакс источник в следственном управлении СК РФ по Тамбовской области.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов
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