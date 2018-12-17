В Тамбове при пожаре погибли три человека

В Тамбове из-за вспыхнувшего самодельного обогревателя погибли три человека.

По информации ГУМЧС по Тамбовской области, пожар произошел ночью на 16 декабря в доме по проезду Планеристов регионального центра.

На его тушение потребовалось полтора часа. В результате возгорания сгорела крыша по всей площади дома, погибли три человека.

"Погибли 59-летняя женщина и двое мужчин 52 и 59 лет. Для отопления хозяева использовали самодельное обогревательное устройство", - цитирует агентство Интерфакс источник в следственном управлении СК РФ по Тамбовской области.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").