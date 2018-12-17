Жители тульского села могут встретить Новый год без воды

В селе Селезнево Плавского района Тульской области наконец-то начали менять водопровод. Долгожданное и радостное событие! Но из-за того, что в смету не внесли подключения к каждому дому, оно может обернуться для людей перспективой встретить Новый год вообще без воды. Жители села обратились в "РГ" за помощью.

Водопровод в Селезнево проложили еще 80 лет назад. С тех пор его ни разу не ремонтировали. И жители села страдают от постоянных порывов труб. Этот кошмар власти обещали прекратить, включив реконструкцию водопровода в программу "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2014-2021 годы". Все необходимые документы районные чиновники подготовили, но перемен не происходило. И вдруг в октябре в областном бюджете благодаря экономии высвободились деньги. Поскольку все документы по замене труб в Селезнево были готовы, решили, что вот он ее "звездный час".

"Пять лет назад я из своей пенсии заплатила за водопровод 13 тысяч, а сейчас опять платить?" - возмущается Валентина Петровичева

- По проекту надо заменить 3,2 километра труб, - пояснила Надежда Левыкина, глава Молочнодворской сельской администрации, к которой относится село Селезнево. - Были неоднократные сходы, жители постоянно жаловались на отсутствие воды. Когда в октябре утвердили наш проект - а конкурс был пять деревень на место, все обрадовались. Ну, а когда начали работу, отключили воду в последних числах ноября, настроение у многих изменилось.

Проблемы начались уже на этапе выбора подрядчика - желающих ехать в деревню на сравнительно небольшой объем работ, да еще в мороз, не было. Тендер все же с трудом провели, но договор заключили только 20 ноября. Стоимость работ - 3,2 миллиона рублей, в нее входит только замена центральной трубы, подключение и прокладка труб до домов в смете не заложены. По словам главы администрации Плавского района Андрея Гарифзянова, все шаги были согласованы с жителями: сначала на сходе решили, что будут менять водопровод, несмотря на позднюю осень, а потом собирались уже по подключению...

- Я совсем недавно подвела воду, вот они трубы. Почему не присоединить их к новому водопроводу? Так даже искать мою трубу не стали, - пожаловалась "РГ" Наталья Телкова. - У меня в котле отопления уже падает давление, я могу и без тепла теперь остаться. Без подключения, без воды трубы в мороз полопаются. Такие дела в холода не делаются.

- Пять лет назад я из своей пенсии заплатила за водопровод 13 тысяч, а сейчас опять платить? Я - пенсионерка, дед - инвалид. Откуда нам денег взять? - возмущается Валентина Петровичева.

Староста деревни Лариса Кочетова как может пытается успокоить односельчан: "Да ничего страшного - поставят вам колодец на входе в центральную трубу, найдут новые трубы. У меня вообще чугунные, никто не знает, где их искать, придется весь двор перекапывать, чтобы заново воду в дом проводить". К слову, питьевую воду в деревню подвозят через день. Глава сельской администрации говорит: "Сколько надо, столько и привезем".

Правда, некоторые жители слегка лукавят: как сообщила Надежда Левыкина, когда стали разбираться, оказалось, что из 60 подключенных к трубе официальный договор с Водоканалом есть только у 41 дома. Теперь народ, поняв, что может лишиться доступа к трубе, кинулся приводить документы в порядок.

В деревне много пенсионеров, есть многодетные семьи. Люди здесь небогатые. Глава районной администрации на очередном сходе пообещал им, что подключение будет за счет районного бюджета. Пока же строители водопровод хоть и тянут, но к домам подводить отказываются - нет этих работ в смете. Народ сообразил, что бесплатного подключения воды ждать придется долго: 25 декабря по договору закончат центральный водовод, потом комиссия определится, сколько труб, заглушек и прочего потребуется для проведения воды в дома, потом снова составление сметы, аукцион... А тут еще полмесяца праздников. "Раньше февраля вряд ли получится", - прикидывают в сельской администрации.

Перспектива встречать Новый год без воды никому не нравится. Альтернатива этому - договориться частным порядком со строителями, чтобы те заодно и к домам трубы проложили. Цена вопроса - 400 рублей за метр. Некоторые уже договорились. А как другим, у кого каждая копейка на счету?

Глава администрации Плавского района Андрей Гарифзянов сообщил "РГ", что для всех, кто имеет договоры на поставку воды, переврезка будет бесплатной. Платить придется только тем, у кого не было официальных договоров. "Будет у людей вода к Новому году - у нас просто нет другого выхода", - заверил глава администрации.